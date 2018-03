Volley femminile A1, presentazione quarti play-off scudetto

Finita la regular season, tempo di play-off, il prossimo week-end inizieranno i quarti . Mettiamo la lente d’ingrandimento sugli incontri di gara 1. Quello che e’ successo nell’ultima giornata ha qualcosa di clamoroso, Conegliano e’ scivolata al terzo posto, a beneficiarne Novara che ha vinto la regular season.

Le campionesse d’Italia in carica incontreranno ai quarti Il Bisonte Firenze che ha fatto un ottimo campionato ed e’ riuscita nelle ultime giornate a difendersi da Casalmaggiore che inseguiva. Paola Egonu sta diventando partita dopo partita la trascinatrice dell’Igor Gorgonzola Novara, numeri in continua crescita per l’astro nascente del volley italiano, sarà un compito arduo quello per Firenze di provare ad arginare la forza della squadra piemontese.

Scandicci ha completato una grandissima regular season durante la quale le toscane hanno colmato le lacune dell’andata che le aveva visto soffrire con le big. Nei quarti l’avversaria sarà la MyCicero Volley Pesaro protagonista di un campionato da matricola con i fiocchi, grande la soddisfazione per le marchigiane che vogliono provare a continuare il sogno, domenica sono riuscite a stoppare Conegliano stravolgendo la testa della classifica. Scandicci dovrà dimostrare passando il quarto play-off di entrare a pieno titolo tra le big del volley italiano.

Sfida affascinante nell’altro quarto che vedrà di fronte Busto Arsizio e Monza. Le farfalle hanno voglia di confermare di essere una grande squadra , di fronte l’ostacolo Monza sarà durissimo, le brianzole sono state in assoluto la sorpresa di questo campionato.

Prova delicatissima per le pantere dell’Imoco che nell’ultimo quarto dovranno affrontare Modena. Conegliano deve riprendersi dalle sberle subite nell’ultimo periodo, azzerare tutto e ripartire, per Modena la necessita’ di dimostrare a se’ stessa e ai propri tifosi di essere una squadra più brillante di quella vista in campionato, molti gli alti e bassi per Ferretti e compagne.

Lo spettacolo sta per iniziare, l’augurio per tutti gli appassionati di assistere a sfide avvincenti.

Rivediamo il quadro completo di gara 1 dei quarti play-off scudetto:

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 17/03 20,30

Unet-E-Work Busto Arsizio-Saugella Team Monza 17/03 20,30

Savino Del Bene Scandicci-MyCicero Volley Pesaro 18/03 17,00

Imoco Volley Conegliano-Liu Jo Nordmeccanica Modena 18/03 17,00