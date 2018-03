Volley femminile A2, grandissima lotta per il primo posto, l’accesso ai play off promozione e in zona salvezza

C’e’ grandissima attesa per la parte finale del campionato volley nazionale femminile serie A2, i verdetti importanti che a fine stagione arriveranno riguardano ovviamente l’accesso diretto alla serie A1, la definizione della griglia play off promozione e la corsa alla salvezza. Al momento quanto di gia’ definito riguarda la retrocessione della Golden Tulip Volalto Caserta , campionato difficile quello delle casertane che non sono mai riuscite a rimanere agganciate al treno delle squadre che lottavano per la salvezza.

Avvincente per tutta la stagione e’ stata certamente la sfida tra almeno 5 o 6 squadre che si sono candidate alla promozione in A1.

Ricordiamo che la formula del campionato nazionale volley femminile serie A2 prevede l’accesso diretto in serie A1 per la prima classificata al termine della regular season, una seconda promozione sarà definita al termine dei play off al quale avranno diritto a partecipare le squadre posizionate dal secondo al nono posto al termine della Regular Season. Non sono previsti play out per definire le squadre che retrocedono in B1, dicevamo di Caserta che ha gia’ dovuto salutare la categoria mentre il discorso e’ ancora aperto per Perugia e Marsala anche se le siciliane, penultime a quota 18 e staccate di quattro punti da Perugia terzultima a quota 22 sono in una situazione alquanto critica. Ricordiamo che si deve recuperare proprio il match tra queste due ultime squadre (05 Aprile 20,30) che a Marsala non si era potuto disputare per infiltrazioni d’acqua nel palazzetto, ma a due giornate dalla fine sembra decisamente più avvantaggiata la squadra umbra nella corsa salvezza. Ricordiamo che nella prossima giornata in programma il giorno di Pasquetta Perugia giocherà in casa contro Orvieto mentre Marsala e’ attesa dalla difficile trasferta di Soverato in piena zona play e che cerca di scalare qualche posizione in classifica, attualmente le calabresi sono settime a quota 55.

Il grandissimo derby piemontese tra Mondovi’ e Cuneo ci racconterà se Cuneo potrà gia’ festeggiare la serie A1, sono infatti prime in classifica le ragazze di coach Pistola a quota 70 . Occorrerà espugnare il palasport di Mondovì e attendere il risultato di Brescia, attualmente seconda a quota 69, impegnata sul campo del Club Italia. Facile pero’ immaginare che proprio Brescia tirerà fuori tutta la grinta necessaria per puntare ad arrivare a quel primo posto in classifica che significa accesso diretto in A1 e rimandare quindi ogni discorso all’ultima giornata in programma domenica 08 Aprile.

Tornando a Mondovì, l’occasione di questo derby casalingo e’ davvero unica, una vittoria riavvicinerebbe di molto la squadra allenta da coach Delmati alla testa della classifica, attualmente la posizione occupata in classifica e’ il terzo posto a quota 66.

Interessantissima sara’ anche la lotta per l’ultimo posto a disposizione per accedere ai play off promozione, il nono . Orvieto ottava a quota 50, Collegno nona a quota 49, Club Italia decima a quota 48, Ravenna undicesima a quota 47. Pochi i punti che separano queste squadre e che confermano quanto avvincente sia questo campionato volley femminile serie A2 durante il quale si sono verificate diverse fasi. Un campionato a 17 squadre non può che essere combattuto per definizione, a guadagnarne lo spettacolo, i tifosi seguiranno con grandissima attenzione questa penultima giornata di Pasquetta.