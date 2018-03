Volley femminile A2, risultati 11.a giornata di ritorno, importanti movimenti in classifica

11.a giornata di ritorno campionato volley femminile serie A2 e’ coincisa con il turno infrasettimanale di ieri sera. Vediamo i risultati, non sono mancati esiti importanti in alto alla classifica e per la corsa salvezza. Perdono entrambe le prime della classe, Mondovì al tie-break contro un’ottima Ravenna mentre la Battistelli S.G. Marignano conferma di non attraversare un momento brillante, crisi di risultati dopo il trionfo in Coppa Italia, e’ arrivato un altro stop ieri sera contro Brescia che vince nettamente 3-0 e fa un bel salto in classifica. Vince anche Cuneo che ha vita facile contro Caserta, 3-0 con parziali di 25-19, 25-16 e 25-15.

Importantissima vittoria esterna di Marsala che espugna al tie-break il campo di Baronissi e spera per la salvezza.

Vediamo i risultati di questa 11.a giornata di ritorno volley femminile serie A2:

Savallese Millenium Brescia-Battistelli S.G. Marignano 3-0

Volley Soverato-Golem Olbia 3-1

Ubi Banca San Bernardo Cuneo-Golden Tulip Volalto Caserta 3-0

Delta Informatica Trentino-Zambelli Orvieto 2-3

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Barricalla Collegno 1-3

P2P Givova Baronissi-Sigel Marsala 2-3

Conad Olimpia Teodora Ravenna-LPM Bam Mondovì 3-2

Fenera Chieri -Bartoccini Gioiellerie Perugia 3-0

Vediamo la classifica completa:

LPM Bam Mondovì 62, Ubi Banca San Bernardo Cuneo 58, Savallese Millenium Brescia 57, Battistelli S.G. Marignano 56, Fenera Chieri 53, Delta Informatica Trentino 51, Volley Soverato 48, Zambelli Orvieto 43, Club Italia 43, Barricalla Collegno 42, Conad Olimpia Teodora Ravenna 41, P2P Givova Baronissi 29, Golem Olbia 23, Sorelle Ramonda Ipag Monetcchio 22, Bartoccini Gioiellerie Perugia 19, Sigel Marsala 17, Golden Tulip Volalto Caserta 8.