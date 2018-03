Volley femminile A2, risultati 12.a giornata di ritorno, cade la capolista

Nella 12.a giornata di ritorno volley femminile serie A2 arriva una sorpresa in testa alla classifica, la capolista Mondovì perde in casa 1-3 contro Montecchio Maggiore riavvicinando in questo modo tutte le inseguitrici alla testa della classifica.

Nel turno nel quale riposava la Battistelli S.G. Marignano vincono tutte le altre squadre di fascia alta, bene Brescia che passa a Marsala in trasferta 0-3, punti importanti anche per Cuneo che supera in casa 3-0 il Club Italia, successo fondamentale anche per la coppia Chieri Trento, vincono entrambe 0-3 nelle trasferte di Caserta e Perugia.

In fondo alla classifica non e’ cambiato nulla per le ultime tre, tutte hanno perso.

Vediamo i risultati della 12.a giornata di ritorno campionato volley femminile A2:

Ubi Banca San Bernardo Cuneo-Club Italia Crai 3-0

Conad Olimpia Teodora Ravenna-Volley Soverato 3-1

Bartoccini Gioiellerie Perugia-Delta Informatica Trentino 0-3

Sigel Marsala-Savallese Millenium Brescia 0-3

Golden Tulip Volalto Caserta-Fenera Chieri 0-3

Barricalla Collegno- Zambelli Orvieto 3-2

Lpm Bam Mondovì-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 1-3

Golem Olbia-P2P Givova Baronissi 3-0

Vediamo la classifica completa:

Lpm Bam Mondovì 62, Ubi Banca San Bernardo Cuneo 61, Savallese Millenium Brescia 60, Battistelli S.G. Marignano 56, Fenera Chieri 56, Delta Informatica Trentino 54, Volley Soverato 48, Conad Olimpia Teodora Ravenna 44, Zambelli Orvieto 44, Barricalla Collegno 44, Club Italia Crai 43, P2P Givova Baronissi 29, Golem Olbia 26, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore 25, Bartoccini Gioiellerie Perugia 19, Sigel Marsala 17, Golden Tulip Volalto Caserta 8.