Volley femminile A2, risultati 13.a di ritorno: nuovo cambio al vertice della classifica

Alla fine della 13.a giornata volley femminile serie A2 arriva un importante verdetto, nuovo cambio al vertice, Cuneo grazie alla vittoria ottenuta per 0-3 sul campo di Baronissi e al turno di riposo di Mondovì conquista la vetta della classifica a quota 64. Appassionante davvero quest’anno la caccia a quel primo posto che significa accesso diretto in A1. Bene anche Brescia che vince 3-0 in casa contro Perugia. Continua invece il momento di crisi della Battistelli S.G Marignano che dopo la vittoria della Coppa Italia fa fatica a tornare ai tre punti, sconfitta in casa al tie-break contro Collegno. In fondo alla classifica importante punto conquistato da Marsala che perde in trasferta al tie-break contro Trento.

Vediamo risultati della 13.a giornata di ritorno volley femminile serie A2:

Battistelli S.G. Marignano-Barricalla Collegno 2-3 (21-25, 25-19, 17-25, 25-21,14-16)

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Fenera Chieri 0-3 ( 23-25, 22-25, 26-28)

Zambelli Orvieto-Golem Olbia 3-0 (25-21, 25-18, 25-19)

Volley Soverato-Golden Tulip Volalto Caserta 3-0 ( 25-13, 25-14, 25-17)

Club Italia Crai-Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-1 (25-23, 25-18, 19-25, 25-21)

P2P Givova Baronissi-Ubi Banca San Bernardo Cuneo 0-3 (20-25, 26-28, 18-25)

Savallese Millenium Brescia – Bartoccini Gioellerie Perugia 3-0 (25-14, 26-24, 25-15)

Delta Informatica Trentino – Sigel Marsala 3-2 (25-19, 25-22, 15-25, 18-25, 15-12)

Ecco la classifica completa al termine della 13.a giornata di ritorno volley femminile A2:

Ubi Banca San Bernardo Cuneo 64, Savallese Millenium Brescia 63, Lpm Bam Mondovì 62, Fenera Chieri 59, Battistelli S.G. Marignano 57, Delta Informatica Trentino 56, Volley Soverato 51, Zambelli Orvieto 47, Club Italia Crai 46, Barricalla Collegno 46, Conad Olimpia Teodora Ravenna 44, P2P Givova Baronissi 29, Golem Olbia 26, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25, Bartoccini Gioellerie Perugia 19, Sigel Marsala 18, Golden Tulip Volalto Caserta 8.