Volley femminile A2, risultati 14.a di ritorno, a Marsala non si gioca perché “piove” dentro il palazzetto

Turno infrasettimanale per il campionato volley femminile serie A2 coincisa con la 14.a giornata di ritorno. Cuneo ha confermato il primato in classifica vincendo in trasferta 1-3 sul campo di Collegno. Vincono tutte le inseguitrici, Brescia passa a Caserta 0-3 mentre Mondovì di fronte ai propri tifosi ottiene tre punti importanti contro Olbia 3-1. C’era grandissima attesa per la sfida salvezza tra Marsala e Perugia, e’ successo che la partita non si e’ potuta giocare , “Visto che da diversi punti del tetto entra acqua, l’incontro non viene disputato per inagibilita’ del campo” questo il referto arbitrale, ora si e’ in attesa della decisione del Giudice di Lega sul rinvio della partita.

Vediamo il quadro completo della 14.a giornata di ritorno volley femminile A2:

Fenera Chieri- Club Italia Crai 22/03 20,00

Volley Soverato-Delta Informatica Trentino 3-1 (22-25, 25-23, 25-16, 25-18)

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Battistelli S.G. Marignano 0-3 ( 21-25, 18-25, 12-25)

Golden Tulip Volalto Caserta-Savallese Millenium Brescia 0-3 ( 13-25, 19-25, 20-25)

Lpm Bam Mondovì-Golem Olbia 3-1 (25-18, 25-21, 22-25, 25-16)

Conad Olimpia Teodora Ravenna-Zambelli Orvieto 3-0 (25-20, 25-14, 25-19)

Barricalla Collegno -Ubi Banca San Bernardo Cuneo 1-3 ( 25-27, 25-23, 21-25, 20-25)

Sigel Marsala-Bartoccini Gioiellerie Perugia 0-0

Riposa P2P Givova Baronissi

Ecco la classifica completa

Ubi Banca San Bernardo Cuneo 67, Savallese Millenium Brescia 66, Lpm Bam Mondovì 65, Battistelli S.G Marignano 60, Fenera Chieri 59, Delta Informatica Trentino 56, Volley Soverato 54, Conad Olimpia Ravenna 47, Zambelli Orvieto 47, Club Italia Crai 46, Barricalla Collegno 46, P2P Givova Baronissi 29, Golem Olbia 26, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25, Bartoccini Gioellerie Perugia 19, Sigel Marsala 18, Golden Tulip Volalto Caserta 8.