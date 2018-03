Volley femminile, Busto-Monza: chi vince va in semifinale scudetto

È una di quelle sfide da dentro o fuori e in palio non c’è poco, domani sera al Palayamamay alle 20,30 le farfalle di Busto Arsizio affronteranno in gara 3 la Saugella Team Monza , chi vince va dritto in semifinale scudetto . Facile immaginare il clima sarà di quelli infuocati , c’è grande attesa a Busto per l’evento molto sentito in tutto l’ambiente . Domenica le ragazze di Mencarelli sono riuscite a risalire a galla mentre Monza ha fallito un’occasione ghiottissima , bastava vincere dopo che le brianzole erano riuscite a passare al Palayamamy in gara 1 . Busto ora ci crede , la spinta del pubblico potrebbe essere decisiva e importante sarà vedere come avrà reagito la squadra di Devetag e compagne alla stop interno di gara 2 . Non ci sarà tempo per rimuginare troppo su quanto è successo, la partita e’ già domani e servirà decisamente una Monza diversa. Campionato da incorniciare fino ad ora quello delle brianzole che si sono tolte non poche soddisfazioni , uscire però domani dopo essere riuscite a espugnare un campo difficile come quello di Busto sarebbe un boccone amaro difficile da digerire . Per quanto riguarda le farfalle la posta in gioco e’ davvero alta , dopo essere stata la quarta forza del campionato per tutta la regular season si vuole confermare il risultato ed entrare tra le fantastiche quattro di quest’anno .