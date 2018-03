Volley femminile, Busto raggiunge in semifinale scudetto Novara, Scandicci e Conegliano. Ecco il programma completo

Vince Busto Arsizio in gara 3 quarti play off scudetto contro Monza davanti ai propri tifosi e lo fa in maniera molto convincente , 3-0 (25-18, 25-19, 25-17).

Si delinea quindi il quadro delle quattro semifinaliste che si contenderanno a partire da sabato l’accesso alla finalissima . È stato confermato il quartetto che in regular season si era posizionato nelle zone alte della classifica, le prime quattro al termine del girone di ritorno sono dunque anche le quattro semifinaliste . Non ci sono state quindi grosse sorprese in questi quarti play-off scudetto, ci è andata vicino Monza che aveva espugnato il Palayamamy in gara 1 ma che poi si è spenta , gara 2 e gara 3 da dimenticare per le brianzole .

Scandicci affronterà Conegliano mentre le campionesse d’Italia in carica di Novara se la vedranno contro Busto Arsizio.

Semifinali tutte da seguire, lo spettacolo sarà assicurato, queste quattro squadre hanno dimostrato in questi quarti brillantezza e caparbietà .

Vediamo il calendario completo della serie :

Gara 1 31 Marzo 20,30:

Igor Gorgonzola Novara-Unet E-Work Busto Arsizio (02 Aprile 17,00)

Savino Del Bene Scandicci-Imoco Volley Conegliano

Gara 2 07 Aprile 20,30:

Unet E-Work Busto Arsizio -Igor Gorgonzola Novara (08 Aprile 17,00)

Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci

Gara 3 10 Aprile 20,30:

Igor Gorgonzola Novara- Unet E-Work Busto Arsizio (11 Aprile 20,30)

Savino Del Bene Scandicci-Imoco Volley Conegliano

Eventuale gara 4 13 Aprile 20,30 :

Unet E-Work Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara (14 Aprile 20,30)

Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci

Eventuale gara 5 18 Aprile 20,30:

Igor Gorgonzola Novara- Unet E-Work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci-Imoco Volley Conegliano