Volley femminile, ecco il calendario dei prossimi importantissimi incontri di Conegliano

E’ quasi finita l’attesa per l’inizio dei play off scudetto , Conegliano si appresta ad affrontare un periodo decisivo della stagione , le pantere non vogliono più sbagliare e la voglia di dimostrare di essere ancora una squadra in grado di poter svolgere un ruolo da protagonista e’ forte.

Brucia ancora il modo col quale e’ scappato via il primo posto in regular season , assenze pesanti nella trasferta di Pesaro, Hill e de Kruijf , non hanno di certo dato una mano a Conegliano che si e’ vista scavalcare in un colpo solo da Novara e Scandicci.

Il tempo per resettare c’e’ stato, inizia ora un nuovo campionato, i tifosi ci credono ed e’ giusto ci credano anche le ragazze di Santarelli che hanno ancora tutto in gioco. Eccezion fatta per SuperCoppa italiana e Coppa Italia, trofei ormai persi, per il resto tutto ancora e’ possibile. Le prossime settimane saranno di fuoco, la sfida e’ aperta sia in Italia per la conquista dello scudetto sia in Champions dove il primo immediato obbiettivo e’ l’accesso alla Final Four.

Con i play off scudetto si inizia questa domenica in casa contro Modena per gara 1 dei quarti, in Champions invece l’appuntamento e’ per la sfida nel play off secco andata e ritorno contro la Dinamo Kazan, chi passa va alla Final Four di Champions League.

Vediamo il calendario delle prossime sfide:

Quarti play off scudetto:

-Gara 1 contro Modena al Palaverde domenica 18 Marzo ore 17.00

-Gara 2 a Modena domenica 25 Marzo ore 17.00

-Eventuale gara 3 al Palaverde mercoledì 28 Marzo h 20,30.

Play off per accesso Final Four Champions:

-Gara 1 al Palaverde mercoledì 21 Marzo ore 20,30

-Gara 2 a Kazan mercoledì 4 aprile