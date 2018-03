Volley femminile, gara 1 quarti play-off scudetto, bene Conegliano e Scandicci

Si e’ completato oggi il quadro di gara 1 dei quarti play off-scudetto volley femminile . C’era grande attesa e curiosità nel vedere come si sarebbero presentate le giocatrici dell’Imoco Volley Conegliano dopo la batosta del terzo posto maturata all’ultima giornata dopo che le pantere avevano sempre mantenuto la testa della classifica della regular season. Se c’era qualche dubbio sulla forza attuale delle ragazze di Santarelli certamente e’ stato scacciato dalla grandissima prestazione che hanno offerto nell’incontro casalingo al PalaVerde contro Modena. Partita a senso unico durata appena un’ora e cinque minuti, vince Conegliano 3-0 con parziali identici nel risultato, 25-16, 25-16, 25-16. Di fronte a quasi 3.800 persone le pantere fanno rivedere dunque tutta la loro forza, presto per dire se l’Imoco sia tornata ai propri livelli, certo che iniziare i play-off scudetto in questo modo non può che essere positivo. Da sottolineare l’ottima prestazione di Samanta Fabris autrice di 15 punti con percentuale in attacco del 57%. Male Modena che se vuole sperare di invertire le sorti di questa serie deve fare molto di più .

Nell’altro quarto di finale che vedeva Scandicci giocare in casa contro Pesaro c’e’ stata la prova brillante delle toscane che hanno vinto 3-0 (25-15, 25-21, 25-21) dimostrando di attraversare un ottimo momento . Pesaro non e’ riuscita a frenare le avversarie, giochi comunque ancora tutti aperti, le marchigiane quest’anno hanno dimostrato soprattutto in casa di mettere in difficoltà molte squadre. Per Scandicci da registrare i 19 punti di Haak con percentuale in attacco del 41%.

Vediamo il calendario di gara 2 ricordando i risultati di gara 1 degli altri quarti , Novara-Firenze 3-1 , Busto Arsizio-Monza 1-3:

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara 25/03 17.00

Saugella Team Monza-Unet E-Work Busto Arsizio 25/03 17.00

MyCicero Volley Pesaro- Savino del Bene Scandicci 24/03 20,30

Liu Jo Nordmeccanica Modena-Imoco Volley Conegliano 25/03 17.00