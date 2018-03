Volley femminile, gara 2 quarti play-off scudetto, Busto pronta ?

Busto Arsizio e’ attesa questo pomeriggio alle 17 da una di quelle partite che non si possono certo sbagliare . Alla Candy Arena l’avversario da battere è la Saugella Team Monza in gara 2 quarti di finale play off scudetto . La sfida per le farfalle e’ di quella da dentro o fuori, non c’è appello, in gara 1 al Palayamamay si sono imposte le brianzole 1-3. Molto da correggere per Mencarelli, per battere le avversarie servirà una partita perfetta, per un lungo periodo si è continuato a definire Monza la sorpresa del campionato anche se di sorpresa non c’era più nulla, le partite delle brianzole sono state nel corso della stagione condite da regolare incisività e ora si vuole entrare nella storia, raggiungere quella semifinale scudetto che se oggi si vincerà sarà diventata realtà . Il fattore campo e il tifo caldo dei tifosi di Monza potrebbero fare la differenza anche se sono attesi oltre trecento supporter delle farfalle ad aiutare le proprie beniamine . In gara 1 una Serena Ortolani in stato di grazia firmo’ il match con 28 punti e 49% in attacco mentre Diouf non era riuscita a graffiare come voleva , 14 i punti a tabellino.

La partita di oggi sarà tutta da seguire, difficile fare pronostici, da una parte le brianzole a un passo dalla semifinale , dall’altra le farfalle che non vogliono finire la stagione così presto .