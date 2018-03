Volley femminile, gara 2 quarti play off scudetto, Firenze attende la corazzata Novara

­­

C’e’ grande attesa in città per la partita di gara 2 quarti play off scudetto che vedrà oggi al Mandela Forum alle 17.00 Il Bisonte Firenze e l’ ­Igor Gorgonzola Novara .

In gara 1 a Novara Piccinini e compagne si erano imposte 3-1 , Firenze dovrà dunque vincere per portare la serie a gara 3 . Nella sfida in Piemonte le ragazze di Barbolini erano partite forte, 25-20 e 25-15 nei primi due parziali , aveva provato Firenze a rialzare la testa vincendo il terzo 24-26 ma c’era stata la zampata finale di Novara che aveva chiuso il match 25-16. Buonissima la prestazione per la Igor Gorgonzola in attacco, monumentale come spesso succede ultimamente Paola Egonu che chiuse il match con 27 punti e 50% in attacco ma ottima la prestazione anche di Chirichella con 13 punti e percentuale in attacco del 58%.

Bestia nera quest’anno Novara per Firenze, le piemontesi si sono imposte per 3-0 sia nel girone di andata che in quello di ritorno di regular season , servirà dunque la partita dell’anno per le toscane che proveranno a regalare una grande gioia ai propri tifosi, quella di fermare una Novara che nell’ultimo periodo fa davvero paura a tutti, risultati impressionanti in tutte le competizioni . Riusciranno le padrone di casa oggi pomeriggio a fermare questa corazzata ?