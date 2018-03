Volley femminile, play-off scudetto, le farfalle di Busto Arsizio pronte a volare?

Le farfalle di Busto Arsizio sono arrivate al momento cruciale della stagione, l’inizio dei play-off scudetto, questa sera al PalaYamamay alle 20,30 ci sarà gara 1 dei quarti di finale contro Monza. Tappa fondamentale per continuare il percorso , in una serie al meglio delle tre partite obbligatorio iniziare col piede giusto e ottenere una vittoria che , nel caso invece non arrivasse, complicherebbe di molto il passaggio del turno.

Di fronte Monza, autentica sorpresa del campionato, risultati in crescendo per le brianzole che hanno chiuso la regular season al quinto posto staccate di due soli punti dalle farfalle.

In campionato all’andata nella sfida Monza-Busto si imposero le ragazze di Mencarelli 1-3 in trasferta mentre al ritorno vinsero sempre le farfalle 3-0, Busto Arsizio quindi bestia nera per Monza che nel complesso e’ riuscita a mettere in difficoltà tutte le altre squadre . Nei play-off si sa, tutto si resetta e si riparte da zero, sarà importante quindi per Busto Arsizio dimenticare il fatto che fino a questo momento la sfida con le brianzole e’ stata superata agevolmente, va pero’ anche conservata la consapevolezza di aver dimostrato di essere nelle due partite di regular season più forte.

Nel girone di ritorno sono state molte le partite nelle quali Busto Arsizio ha perso con prestazioni poco brillanti, da stasera si riparte, e’ tempo di play-off, e’ tempo di far vedere tutto il proprio valore.