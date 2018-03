Volley femminile, Scandicci prima semifinalista play off scudetto

C’era grande attesa questa sera per la prima delle gare 2 dei quarti play-off scudetto in programma in questo week-end di volley rosa .

Di fronte c’erano la MyCicero Volley Pesaro e Savino Del Bene Scandicci. Si ripartiva dalla vittoria all’andata in Toscana per 3-0 per le ragazze di Parisi. Compito non facile sulla carta per le padrone di casa che però quest’anno avevano dimostrato di saper mettere in difficoltà molte squadre , nei ricordi di tutti gli appassionati di volley lo sgambetto all’ Imoco nell’ultima giornata di regular season . Sono partite forti le giocatrici di Pesaro che hanno messo sotto Scandicci 25-23 nel primo set. Le toscane non riescono a esprimere il loro solito gioco ma a partire dal secondo parziale le cose cambiano . Ristabilita la parità (20-25 ) le toscane ritrovano entusiasmo e mettono il turbo , Haack in serata di grazia, 25 i punti per lei , porta per mano le compagne verso la conquista del terzo set 23-25 e affonda il colpo per portarsi a casa il quarto 19-25. Si impongono le toscane 1-3. È una storica qualificazione alle semifinali play-off scudetto per Scandicci, squadra costruita con forti ambizioni a inizio stagione e che si sta togliendo le giuste soddisfazioni .

Pesaro esce a testa alta da questi play off, campionato da incorniciare per una squadra che puntava alla salvezza e che invece è riuscita a far sudare molte squadre .

I complimenti vanno quindi a Scandicci, prima semifinalista di questi play-off scudetto.