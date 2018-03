Volley maschile, play off quinto posto , Verona a caccia di un piazzamento in Challenge Cup

Chiusa la questione play off scudetto con l’uscita dai quarti contro Trento e terminata anche l’avventura in Coppa Cev nella semifinale contro Ankara, la stagione per la Calzedonia Verona non si è ancora conclusa . Da giocarsi c’è il play off quinto posto , chi vincerà si assicurerà la partecipazione alla prossima edizione della Challenge Cup. Ricordiamo che i gialloblù vinsero quel trofeo europeo nel 2015.

Siamo ai quarti di questi play off quinto posto , ci saranno le squadre uscite dai play off scudetto più Monza e Padova e le squadre che hanno passato già gli ottavi , Vibo Valentia e Latina.

Per la Calzedonia il quarto sarà contro Vibo Valentia, si inizia sabato 31 Marzo in Calabria alle 18,00, ritorno a Verona sabato 7 aprile alle 20,30.

La formula di quest’anno prevede che dagli ottavi alle semifinali ci sono gare di andata e ritorno con eventuale golden set, la finale sarà in gara unica in casa della squadra con miglior piazzamento in classifica in regular season.

Verona vuole chiudere bene la stagione , il rammarico non c’è tanto per la sconfitta contro Trento nei quarti play-off scudetto, quella era una serie nella quale si partiva alla pari ma che aveva mostrato in gara 3 una Diatec superlativa, quanto piuttosto dalla uscita dalla Coppa Cev compromessa dalla peggior Verona della stagione nella semifinale di andata .

L’occasione di un pronto riscatto inizia ora per i ragazzi di Grbic.