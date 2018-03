Volley maschile , Ravenna in semifinale di Challenge Cup

Si festeggia a Ravenna per l’importante obbiettivo centrato in Challenge Cup, i ragazzi di Fabio Soli hanno vinto nel ritorno dei quarti di finale in Portogallo contro il Benfica Lisbona 2-3 (21-25, 25-22, 25-18, 22-25, 14-16) confermando l’ottimo momento delle squadre italiane che si stanno togliendo non poche soddisfazioni in campo europeo. Certo il percorso e’ ancora lungo ma intanto Ravenna può dirsi fiera di aver raggiunto la semifinale della competizione europea vincendo contro i portoghesi al tie-break.

Ai ragazzi di Fabio Soli bastavano due set dopo il successo all’andata per 3-1 ma si sa quanto insidiose possano essere queste trasferte soprattutto in un campo caratterizzato dal tifo caldo.

Non si era messa bene per Ravenna che era sotto di 2-1 ma la reazione di Orduna e compagni e’ arrivata, si e’ ottenuto il passaggio del turno vincendo il quarto parziale e alla fine per Ravenna e’ giunto anche il successo al tie-break .

Prossimi avversari in semifinale i turchi del Maliye Piyango Sk Ankara.

Ecco il tabellino del match:

BENFICA LISBONA: Andre’ Lopes 5, Honore’ 6, Tiago Violas 4, Gradinarov 8, Soares Zelao 7, Hugo Gaspar 1, Ivo Casas (L), Margarido Vinhedo, Mrdak 19, Winters 9, Cveticanin 4, Stojsavljevic 2. Ne: Sinfronio, Gentil (L). All: Pereira Jardim.

BUNGE RAVENNA: Vitelli 4, Orduna 5, Marechal 20, Diamantini 6, Buchegger 21, Poglajen 13, Goi (L), Raffaelli, Pistolesi, Gutierrez 11, Georgiev 3. Ne: Marchini. All: Fabio Soli

Arbitri: Lagierski (Pol) e Sabroso Morcilla (Spa)