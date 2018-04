Settimana cruciale per le Coppe Europee. Restano Perugia, Civitanova e Trento a lottare per un trofeo continentale. Le tre squadre italiane sono arrivate alla fase dei PlayOffs 6 di Champions League Volley, con la Sir Colussi impegnata contro la squadra russa Lokomotiv Novosibirsk, mentre Lube e Diatec si scontreranno nel derby europeo.

Champions League Volley

Mercoledì 4 aprile alle 20.30 (differita Fox Sports dalle 23.00) di scena al PalaEvangelisti la sfida tra la prima classificata della Pool A, contro la prima della Pool C della fase a gironi. Dopo la doppia vittoria senza pensieri contro Ankara, la Sir Colussi Sicoma Perugia ha certamente pescato dall’urna l’avversaria più faticosa del lotto, almeno in termini di trasferta europea: la formazione russa del Lokomotiv Novosibirsk, che non solo è una squadra ostica per il valore espresso in campo (una sola sconfitta in otto partite disputate dai Preliminari, match di andata dei PlayOffs 12 con Maaseik poi sconfitti al Golden Set nel ritorno), ma che soprattutto ospiterà nel distretto federale siberiano (cinque le ore di fuso orario con l’Italia) il decisivo match di ritorno dei PlayOffs 6 (mercoledì 11 aprile ore 14.30 italiane, diretta Fox Sports). I ragazzi di Bernardi sono comunque determinati a conquistare il pass per quella che sarebbe la seconda Final Four consecutiva, dopo quella disputata a Roma lo scorso anno (umbri sconfitti in Finale contro i campioni in carica di Kazan). Tra gli avversari, guidati dal bulgaro Konstantinov (ex giocatore a Gioia e Montichiari), e con l’ex Cuneo e Nazionale Alessandro Piroli come assistente, ci sono anche due giocatori passati per il Campionato di casa nostra: l’opposto ucraino Nikolay Pavlov, a Latina nel 2015/16, e l’altro opposto, lo svedese Nilsson Marcus che ha un’esperienza in Serie A2 nel 2002/03 a Gioia del Colle, e a Piacenza nella massima serie nel 2010/11.

Resta invece in Italia il match con protagoniste le altre due portabandiera. A sfidarsi per un posto nella Final Four di Kazan (12 e 13 maggio) sono infatti Cucine Lube Civitanova e Trentino Diatec. Le due finaliste della corsa Scudetto dello scorso anno, giunte a questa fase grazie alle rispettive vittorie finali su Pge Skra Belchatow (POL) e Chaumont Vb 52 (FRA) nei PlayOffs 12, rinnovano un derby tricolore dal sapore antico in Champions League: questo abbinamento nel tabellone, che manderà quindi certamente almeno una nostra rappresentante nelle Semifinali della competizione, è già andato in scena proprio nei PlayOffs 6 nell’edizione 2012 del torneo dove, dopo aver perso il match di andata, a passare fu Trento al Golden Set, con Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov allora in gialloblù, ma anche nelle Semifinali delle edizioni 2009 (anno del primo trionfo trentino) e 2016 (sempre vittoria di Trento poi sconfitta in Finale da Kazan al tie break). In questa stagione sono stati due i confronti diretti tra le due squadre, in Regular Season, con la Cucine Lube Civitanova che ha sempre prevalso sui ragazzi di Lorenzetti. La sfida di andata andrà in scena in casa Lube, all’Eurosuole Forum di Civitanova mercoledì 4 aprile alle 20.30 (diretta Fox Sports). Il ritorno decisivo alla BLM Group Arena di Trento la settimana successiva (11 aprile alle 20.30, diretta Fox Sports). La prossima settimana Fox Sports trasmetterà in diretta tutte le sfide di ritorno dei PlayOffs 6, compresa anche quella decisiva tra la tedesca VfB Friedrichshafen e la polacca Zaksa Kedzierzyn-Kozle del tecnico italiano Andrea Gardini, in programma martedì 10 aprile alle 20.00.

La formula della Champions League Volley

La 2018 Champions League parte con due turni preliminari (2nd e 3rd Round) per la qualificazione alla fase a Pool che vede protagoniste 20 squadre (12 teste di serie e 8 qualificate dai preliminari) divise in 5 gironi da 4 formazioni ciascuno. Le prime classificate di ogni Pool passano il turno insieme alle seconde classificate e alle due migliori terze (CEV dà priorità al numero di vittorie rispetto ai punti fatti). La CEV sceglie a quel punto la candidata ad ospitare la Final Four tra le 12 squadre classificate, la quale accede direttamente in Semifinale (la terza migliore terza eventualmente la rimpiazza per il passaggio di turno). Seguono PlayOffs 12, PlayOffs 6 e Final Four. Tutti i turni con gara di andata e ritorno, tranne la Final Four. La qualificazione alla Final Four verrà decretata seguendo il regolamento introdotto dal 2014: per entrambe le sfide verranno infatti attribuiti i punti in classifica come fosse una normale gara del girone eliminatorio: 3 punti per la vittoria da 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al tie break, 1 punto per la sconfitta al tie break, 0 per la sconfitta 1-3 o 0-3. Il Golden Set, ovvero il parziale di spareggio ai 15 punti si giocherà di conseguenza (nella partita di ritorno) soltanto nel caso in cui le due formazioni abbiano conquistato lo stesso numero di punti fra la gara d’andata e quella di ritorno.

La Champions League Volley in tv

Fox International Channels Italy, che si è assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmetterà tutte le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, e Fox Sport Plus, canale 205 di SKY. Tutti i turni di Champions sono visibili anche in streaming su www.laola1.tv

Il programma

2018 CEV Champions League – Andata PlayOffs 6

Mercoledì 4 aprile 2018, ore 20.30

Sir Colussi Sicoma Perugia (ITA) – Lokomotiv Novosibirsk (RUS) Differita Fox Sports dalle 23.00 (canale 204 del decoder Sky) – Commento di Fabrizio Monari e Samuele Papi

(Nederhoed-Wolf)

(Nederhoed-Wolf) Cucine Lube Civitanova (ITA) – Trentino Diatec (ITA) Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder Sky) – Commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

(Pashkevich-Themelis)

(Pashkevich-Themelis) Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) – VfB Friedrichshafen (GER)

(Oleynik-Puecher)

2018 CEV Champions League – Ritorno PlayOffs 6

Martedì 10 aprile 2018, ore 20.00

VfB Friedrichshafen (GER) – Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder Sky) – Commento di Roberto Prini

(Santi-Sodja)

Mercoledì 11 aprile 2018, ore 14.30 (italiane)

Lokomotiv Novosibirsk (RUS) – Sir Colussi Sicoma Perugia (ITA) Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder Sky) – Commento di Fabrizio Monari e Andrea Zorzi

(Partiainen- Nastase)

Mercoledì 11 aprile 2018, ore 20.30

Trentino Diatec (ITA) – Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta Fox Sports (canale 204 del decoder Sky) – Commento on site di Stefano Locatelli e Samuele Papi

(Gradinski-Ovuka)