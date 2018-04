Partiti ieri sera da Perugia, tra trasferimenti, voli, attese e cinque ore di fuso orario, i Block Devils sono arrivati nel primo pomeriggio di oggi nella città siberiana ed hanno svolto la prima sgambata alla SKK Sever, casa del Lokomotiv Novosibirsk dove mercoledì (si comincia alle ore 14:30 ora italiana, le 19:30 a Novosibirsk) va in scena il match di ritorno dei Playoff 6 di Champions League con vista sulla Final Four. Lavoro tecnico per i giocatori meno impiegati sabato in gara 3 di semifinale scudetto con Trento, lavoro più prettamente fisico per chi è stato in campo per smaltire al meglio le tossine dei cinque set con la Diatec. Per tutti il primo assaggio dell’impianto dove dopodomani (si parte dal 3-1 del PalaEvangelisti a favore di Perugia) si mette sul tavolo un biglietto per Kazan.

Novosibirsk-Perugia, le scelte di Bernardi

Come detto ieri da Podrascanin, prima della partenza per la Russia, il vantaggio dell’andata sarà tale per i bianconeri solo scendendo in campo per vincere. Il Lokomotiv di coach Konstantinov ha dimostrato a Perugia di essere squadra di rango, fortissima al centro con i lunghissimi Kurkaev e Smolyar, fortissima a muro e con diversi battitori in grado di creare scompiglio nelle ricezioni avversarie. In più i russi avranno il vantaggio stavolta del fattore campo e di un palasport dove si esprimono molto meglio rispetto ai match lontano dalle mura amiche. Molto in casa Perugia si giocherà nell’atteggiamento con cui scenderanno in campo capitan De Cecco e compagni. Aggredire forte fin dal primo pallone sarà indispensabile, sia per minare le sicurezze del Lokomotiv sia per smorzare l’entusiasmo del palazzetto e del pubblico siberiani. Poi ovviamente un grande lavoro dovranno farlo Zaytsev e Colaci in seconda linea per dare rifornimenti costanti al loro palleggiatore e, anche in questo caso, per costringere il Novosibirsk a dover forzare dai nove metri. Infine un ruolo importante lo giocherà il servizio della Sir Colussi Sicoma. Il match d’andata ha dimostrato che, se attaccati in ricezione, poi i russi faticano ad imbastire un gioco efficace in attacco, dovendo rinunciare alla mole dei primi tempi e pur potendo contare su ottimi attaccanti di palla alta. Lì Perugia può far male con la propria batteria di battitori. Il sogno della Final Four è ad un solo passo, quello più difficile. Ma quello più bello da fare tutti insieme!

Novosibirsk-Perugia, diretta su FoxSports e su Laiola

Il match tra Lokomotiv Novosibirsk e Sir Colussi Sicoma Perugia, valido per il ritorno dei Playoff 6 di Champions League, andrà in onda in diretta televisiva mercoledì pomeriggio alle ore 14:30 su Fox Sports, canale 204 della piattaforma Sky, con il commento di Fabrizio Monari ed Andrea Zorzi. Diretta anche in streaming cliccando su http://www.laola1.tv/en-int/livestream/lokomotiv-novosibirsk-sir-safety-sicoma-perugia-len