Europei Volley U17W | L’Italia sconfigge la Romania. Buona la prima!

Come si dice in questi casi “Buona la prima!”. Esordio della azzurrine nella competizione europea bagnato con un successo sulla nazionale rumena.

Europei Volley U17W – Pool II – 1^ giornata



Italia – Romania 3 – 1

Parziali (25-14, 22-25, 25-11, 19-25)

La partita d’esordio ha permesso di mettere in mostra la nostra banda Loveth Omoruyi con 17 punti (14 attacchi, 2 muri ed 1 ace) ed un percentuale del 48% in attacco, ma soprattutto l’opposto rumeno Alexia Ioana Caratasu top scorer della gara ed MVP, per il sito della CEV, con 19 punti realizzati.

Ottima la prova della centrale Claudia Consoli che mette a referto 13 punti con 2 ace, 3 muri e 8 attacchi vincenti con l’80% di positività.

Al termine della gara hanno parlato i due coach per il sito della CEV.

Marius Macarie (Allenatore Romania)

“L’Italia è una squadra molto, ma molto forte. Loro sono brave in tutti i fondamentali della pallavolo e penso che siano le più grandi favorite per il titolo quest’anno. Oggi abbiamo giocato a tratti una buona pallavolo, ma il nostro problema più grosso è stato la ricezione e se vuoi ottenere qualcosa contro un team così forte come l’Italia non puoi attaccare con la ricezione sui tre/quattro metri.”

Marco Mencarelli (Co-Allenatore Italia)

“Quello di oggi è stato un match strano, perchè tutte le giocatrici erano nervose per il primo giorno degli Europei Volley U17W. Non abbiamo visto una buona pallavolo, ma la cosa più importante era iniziare il torneo con una vittoria. Abbiamo avuto molti alti e bassi durante la partita, ma sono felice che alla fine siamo riusciti a vincere. Per domani mi aspetto tre cose: primo – nessuna tensione come oggi; secondo – una nostra migliore fase di ricezione/cambio palla; terzo – un miglioramento a muro.”

Nella giornata di oggi si sono disputati anche gli altri due match della Pool II:

Europei Volley U17W – Pool II – 1^ giornata

Germania – Olanda 3 – 1

Parziali (21-25, 25-18, 25-16, 25-17)

Turchia – Ukraina 3 – 1

Parziali (25-23, 26-24, 16-25, 27-25)

Classifica



ITALIA 3, GERMANIA 3, TURCHIA 3, UKRAINA 0, OLANDA 0, ROMANIA 0.

Il prossimo appuntamento con le nostre azzurrine sarà oggi pomeriggio alle 16.30 ore italiane.

La nostra nazionale affronterà l’Olanda per continuare il cammino verso il titolo agli Europei Volley U17W.