Mondiali Volley 2018: stabilite le amichevoli per le nazionali

In vista dei Mondiali Volley 2018 che si terranno in Bulgaria dal 9 al 30 settembre, e in Giappone dal 20 settembre al 30 ottobre, i tecnici della nazionale maschile e femminile, rispettivamente Blengini e Mazzanti, hanno organizzato un proprio programma per l’avvicinamento all’evento che come di solito sarà seguitissimo non solo dagli amanti della pallavolo ma anche da tutti gli sportivi. Vista la non partecipazione ai mondiali di calcio in Russia della nazionale italiana di calcio, l’evento pallavolistico sarà ancora più seguito dagli sportivi che sognano in grande per quanto riguarda la nazionale maschile che ha vinto la medaglia d’argento alle olimpiadi in Brasile, ma anche per la nazionale femminile che, ricordiamolo, arrivò quarta ai mondiali in Italia del 2014 e deve sicuramente riscattare il passo falso compiuto alle Olimpiadi e agli europei. Occhi puntati quindi su gli uomini di Blengini e sulla ragazze del coach Mazzanti.

Il percorso degli azzurri ai Mondiali Volley 2018

Gli azzurri effettueranno la preparazione tra Roma e Reggio Calabria, e proprio nella città calabrese effettueranno la prima amichevole internazionale contro l’Australia il 18 maggio. Lo stesso incontro sarà replicato il giorno seguente, il 19 maggio, nella città siciliana di Catania, in modo da poter offrire la stessa passerella a due regioni confinanti. Il percorso vero i mondiali subirà a questo punto un piccolo arresto per la partecipazione degli azzurri alla Volleyball Nations League che sostituirà da quest’anno gli storici appuntamenti estivi con la World League e il World Grand Prix che saranno quindi unificati in questo nuovo evento. Una volta terminato gli uomini di Blengini continueranno la preparazione a Cavalese dove affronteranno il 3 a il 4 agosto la nazionale olandese, test di tutto rispetto per prepararsi per il meglio alla massima competizione internazionale e la Repubblica Ceca il 21 e 22 agosto. Prima dei mondiali ci sarà ancora un test a Padova, il 2 e il 6 settembre il match contro la Cina. L’esordio mondiale per gli azzurri è fissato il 9 settembre contro il Giappone.

Le azzurre effettueranno, prima della Volleyball Nations League una preparazione congiunta, assieme alla nazionale femminile giapponese, dal 6 al 10 maggio al Centro Pavesi. Sono, in data ancora da definire, previste delle amichevoli tra le due nazionali. Nel mese di settembre, dal 4 a l 9, le ragazze di Mazzanti saranno impegnate nel Torneo di Montreux, al ritorno dal quale le azzurre ospiteranno a Boario e Costa Volpino, dal 12 al 16 settembre l’Olanda con la quale saranno pianificati una serie di incontri prima del mondiale nipponico, passerelle iridata dove Chirichella e compagne dovranno mostrare che il passo falso agli europei è stato per l’appunto solo un passo falso e che il volley italiano è in grado di competere ad altissimi livelli con le nazionali più forti del mondo, Cina in testa, che rappresenterà l’avversario da battere essendo fresca della medaglia d’oro olimpica. I presupposti per fare bene ci sono, viste le liete novità che si sono evidenziate in questa stagione pallavolistica, che ha visto l’esplosione di paola Egonu a Novara, ma anche la crescita di ben tre palleggiatrici, ovvero la Cambi, la Malinov e la Orro.