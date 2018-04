L’attacco dell’Mvp del match Ivan Zaytsev manda in visibilio un PalaEvangelisti murato e dà alla Sir Safety Conad Perugia il punto del vantaggio nella serie di semifinale con la Diatec Trentino. Partita incredibile questa gara 3 a Pian di Massiano con i padroni di casa, sospinti da un pubblico eccezionale, costretti a rincorrere due volte la formazione di Lorenzetti che, con Teppan al posto di Vettori, trova in Lanza e Kovacevic due importanti terminali offensivi. Gli uomini di Lorenzo Bernardi, che recupera in extremis capitan De Cecco, lottano però con cuore e determinazione, mettendo in vetrina una Zar a tutto campo, i “soliti noti” Atanasijevic e Russell a far la legna in attacco ed un super Podrascanin (12 punti, 73% in attacco, 1 ace e 3 muri vincenti). Ne esce un match per cuori forti, bellissimo, palpitante, di quelli “da Play Off”. In particolare il tie break regala emozioni. Trento trova il break iniziale (5-7), Perugia rientra e sorpassa con l’ace di Zaytsev (9-8). Si torna in parità a quota 11, poi due errori in attacco di Kovacevic portano i padroni di casa al doppio match point (14-12). Teppan annulla il primo, sul secondo Zaytsev esplode l’attacco vincente da posto 4 e fa partire la festa dei Sirmaniaci. Appuntamento, per gara 4, domenica 15 a Trento alle ore 18:00.

Perugia-Trento, le parole di Atanasijevic e De Pandis

Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia): “È stata una partita durissima, come lo era stata a Trento. Abbiamo dimostrato che sappiamo giocare a pallavolo anche nei momenti difficili. Non è stata la nostra miglior prestazione, ma l’importante era vincere. La differenza l’ha fatta il nostro pubblico”.

Daniele De Pandis (Diatec Trentino): “Difficile dire cosa è mancato stasera, le partite così tirate si decidono per un punto. Oggi è andata bene a loro e adesso ci prepariamo per gara 4”.

Perugia-Trento, il tabellino

Sir Safety Conad Perugia – Diatec Trentino 3-2 (25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13) – Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 4, Zaytsev 15, Podrascanin 12, Atanasijevic 23, Russell 21, Anzani 4, Cesarini (L), Shaw 0, Colaci (L), Berger 1, Della Lunga 0, Ricci 0. N.E. Andric, Siirila. All. Bernardi. Diatec Trentino: Giannelli 4, Kovacevic 17, Kozamernik 8, Teppan 16, Lanza 19, Carbonera 4, Chiappa (L), Vettori 0, Hoag 1, De Pandis (L), Zingel 0, Partenio 0. N.E. Boninfante, Cavuto. All. Lorenzetti. ARBITRI: Pasquali, Satanassi. NOTE – durata set: 33′, 23′, 29′, 28′, 21′; tot: 134′.

Perugia-Trento, la cronaca del match

C’è De Cecco nei sette di partenza di Lorenzo Bernardi. Avvio equilibrato con Anzani che mette a terra il primo tempo del 3-3. Break Trento con l’ace di Kovacevic con l’aiuto del nastro ed il maniout di Teppan (3-6). Muri di Lanza e Kozamernik (3-8). Podrascanin mette a terra primo e due muri e Perugia accorcia (8-9). Ace di Teppan, nuovo +3 Diatec (8-11). Fuori Atanasijevic (11-15). Dimezza il muro di De Cecco (13-15). Muro di Atanasijevic e Perugia va a -1 (18-19). Trento tiene il break con Teppan (19-21). I Block Devils trovano la parità con l’ace di Russell (22-22). Grande lo scambio successivo chiuso da Zaytsev (23-22). Set point per i padroni di casa con Atanasijevic (24-23). In rete il servizio di Della Lunga, si va ai vantaggi (24-24). Fuori Russell, set point Diatec (24-25). Zaytsev pareggia (25-25). Lanza in diagonale (25-26). Ace dello schiacciatore trentino e la Diatec va avanti (25-27).

Si riparte con Atanasijevic a segno (3-2). Ace di De Cecco (6-4). Parte dal servizio il break dei Block Devils. Il servizio scardina la ricezione ospite con Atanasijevic che sfonda il muro trentino e poi realizza l’ace che segna 16-8 sul tabellone del PalaEvangelisti. Una furia l’opposto bianconero (18-8). Arriva anche il punto in attacco di De Cecco (20-10). Atanasijevic inchioda Lanza, Podrascanin fa lo stesso con Hoag (23-11). Set point Sir dopo l’attacco dello Zar (24-12). La chiude Russell con il maniout (25-13).

2-2 in avvio con il colpo vincente di Atanasijevic. Break Trento con il maniout di Kovacevic e l’ace di Kozamernik (2-5). Ancora Kovacevic (3-7). Perugia torna a contatto con Zaytsev ed Atanasijevic sugli scudi (11-12). Trento si riporta a +3 (14-17). Fuori Lanza (16-17). Perugia non riesce ad agganciare gli avversari che scappano con l’ace di Giannelli (18-21). È il break decisivo con Kozamernik che manda di nuovo avanti la Diatec (21-25).

Spinge forte Perugia in avvio di quarto set. subito 4-0 con i punti di Podrascanin, Russell ed Atanasijevic. Sul 6-3 problema fisico per Anzani, in campo Ricci. Due muri vincenti dei Block Devils con Zaytsev e De Cecco (8-3). Maniout di Lanza che accorcia (9-6). Trento torna a contatto con Kovacevic protagonista (15-14). Gran punto di Perugia chiuso da Atanasijevic, poi primo tempo di Podrascanin, poi errore di Lanza, poi super pallonetto di Russell (21-15). A terra Atanasijevic (23-17). Il muro di Russell porta i suoi al set point (24-17). In rete Kovacevic, si va al tie break (25-17).

È di Kovacevic il primo break del quinto set (3-5). Due in fila di Zaytsev impattano (7-7). Punto di Lanza e si cambia campo (7-8). Ace di Zaytsev (9-8). Servizio vincente anche per Podrascanin (11-9). Errore di Atanasijevic e si torna in parità (11-11). Russell a terra (12-11). Fuori Kovacevic (13-11). Out Atanasijevic dai nove metri (13-12). Out Kovacevic, match point Perugia (14-12). Teppan in diagonal (14-13). Lo Zar fa esplodere il PalaEvangelisti! (15-13).

Play Off Scudetto Superlega, il prossimo turno

Domenica 8 aprile 2018, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena Diretta Rai Sport + HD

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

(Saltalippi F.-Santi)

Terzo arbitro: Simbari

Addetto al Video Check: Mastronicola Segnapunti: Losapio

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 4

Domenica 15 aprile 2018, ore 18.00

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia

Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova

Un match in diretta RAI Sport + HD, l’altro in diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 5

Sir Safety Conad Perugia – Diatec Trentino

Cucine Lube Civitanova – Azimut Modena

Mercoledì 18 aprile 2018, ore 20.30

Diretta Lega Volley Channel

Giovedì 19 aprile 2018, ore 20.30

Diretta RAI Sport + HD

(in caso di un solo match si giocherà giovedì 19 in diretta RAI Sport + HD)