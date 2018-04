E’ della Sir Safety Conad Perugia la prima vittoria nella serie della finale scudetto della Superlega di volley maschile che assegnerà il titolo di campione d’Italia 2018. La serie si gioca al meglio delle cinque partite e i ragazzi di Bernardi partono con il piede giusto vincendo per 3-1 (21-25, 25-22, 18-25, 23-25) in un Pala Evangelisti vestito a festa. Mercoledì prossimo Gara 2 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, col fischio d’inizio fissato alle ore 19.30. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nel match.

Perugia-Civitanova, la cronaca

PRIMO SET– La partenza è tutta di marca perugina (4-0), una Sir capace di pungere dai nove metri con tutti uomini, con un cambio palla molto regolare, e soprattutto un contrattacco efficace ogni qual volta De Cecco ha la possibilità di rigiocare. Padroni di casa avanti prima 12-7 e poi 15-9, quando l’arbitro rileva un fallo di seconda linea di Sokolov. La Lube fatica a tenere il passo della Sir, complice anche il 36% in attacco (62% per Perugia) con 4 errori punto. Ma quando tutto sembrava perso gli ospiti si rimboccano le maniche e firmano il recupero: 15-17 dopo un muro di Sokolov su Zaytsev, poi la parità a quota 19 con due ace del medesimo opposto bulgaro, arrivati quando Medei aveva giocato anche le carte Kovar e Stankovic. Con la gara sui binari dell’equilibrio, Perugia trova però immediatamente un nuovo strappo: muro di Atanasijevic su Sander per il break sul 21-19, poi la fuga decisiva con un errore di Sokolov (19-23) che vale da resa ufficiale dei campioni d’Italia.

SECONDO SET – Nella seconda frazione si assiste ad un tiratissimo punto a punto che si trascina fino al 16 pari, finché gli ospiti non trovano la zampata vincente con Juantorena: il fuoriclasse italo-cubano (6 punti, 80% di efficacia sulle schiacciate) prima firma i due ace consecutivi che spingono la Lube sul 19-16, quindi i due contrattacchi, anch’essi consecutivi e vincenti, che certificano l’1-1 scrivendo il massimo vantaggio dei marchigiani sul 24-19. Finirà 25-22 con un errore al servizio di De Cecco, arrivato dopo due ace.

TERZO SET – Nel terzo parziale è la Sir che torna a dettare legge, affondando le radici delle proprie fortune su difesa e attacco. Sir avanti 9-7 dopo un ace di Zaytsev trovato con l’aiuto del nastro, poi 11-8 dopo un contrattacco di Atanasijevic, infallibile nel capitalizzare l’eccellente lavoro dei compagni nella fase di muro-difesa. Gli uomini di Bernardi schiacciano col 60% di positività contro il 48% dei biancorossi, che sembrano riuscire a tenere botta con il solo Juantorena (6 punti, 67%). Sul 16-20 Medei prova nuovamente le carte Stankovic (in prima linea) e Kovar (dietro, per Sander), ma la mossa non produce gli effetti sperati. Perugia continua imperterrita la sua marcia, chiudendo il set 25-18.

QUARTO SET – Restano in campo Stankovic e Kovar nel quarto set, che vede nuovamente gli umbri prendere in mano le redini della situazione: Sir avanti 8-3 dopo un attacco out proprio di Kovar, 12-7 dopo un ace di Zaytsev, che si ripeterà sul 21-16 spegnendo apparentemente le velleità di Sokolov e compagni. Che invece hanno una reazione d’orgoglio, risalgono fino al -1 con il muro (20-21), ma alla fine consegnano il definitivo 25-23 con un errore al servizio.

Perugia-Civitanova, il commento di Atanasijevic e Cester

Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia): “Stasera è andata bene, era molto importante vincere gara 1 in casa nostra. Ora proviamo a mettere pressione anche in casa loro in gara 2, una partita molto difficile. Credo che possiamo giocare meglio e ci proviamo subito mercoledì”.

Enrico Cester (Cucine Lube Civitanova): “Cosa non ha funzionato stasera? Direi che loro hanno giocato molto bene e soprattutto battuto molto bene. E nella pallavolo moderna lo sappiamo che questo fondamentale può decidere le partite”

Perugia-Civitanova, il tabellino

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-21, 22-25, 25-18, 25-23) – Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 3, Zaytsev 11, Podrascanin 6, Atanasijevic 20, Russell 12, Anzani 10, Cesarini (L), Berger 0, Colaci (L), Shaw 0, Della Lunga 0. N.E. Andric, Siirila, Ricci. All. Bernardi. Cucine Lube Civitanova: Christenson 1, Juantorena 22, Candellaro 3, Sokolov 19, Sander 6, Cester 5, Marchisio (L), Stankovic 2, Kovar 1, Grebennikov (L). N.E. Zhukouski, Casadei, Milan. All. Medei. ARBITRI: Rapisarda, Gnani. NOTE – durata set: 29′, 29′, 28′, 31′; tot: 117′.