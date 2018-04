E’ un PalaPanini sold-out da una settimana quello che accoglie Azimut Modena e Cucine Lube Civitanova per Gara-4 di Semifinale Play-off Scudetto UnipolSai. L’Azimut parte con Bruno in regia e Sabbi opposto, le bande sono Ngapeth e Urnaut, al centro Holt e Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. La Cucine Lube Civitanova risponde con la diagonale Christenson-Sokolov, Candellaro e Cester al centro, Juantorena-Sander in banda, libero Grebennikov. Parte forte la Lube che si porta sull’8-11 grazie a un side-out molto fluido e al buon contrattacco. Modena resta attaccata alla Lube trovando buoni spazi al centro con Bruno che sfrutta al meglio i suoi avanti. Civitanova riparte di slancio (11-15) ed è time-out Stoytchev. Piazza un altro break la squadra di Medei (16-21) per il delirio dei tifosi ospiti. La Lube vince il primo parziale (19-25) con una prova senza sbavature. Il secondo set inizia con un monologo gialloblù (10-5). Bruno e compagni piazzano due break importanti. L’Azimut non si ferma (15-9) e ottiene lo strappo decisivo chiudendo 25-19. Il terzo set è all’insegna dell’equilibrio (10-11). Si arriva al 16-19 con lo strappo Lube dopo alcune palle discusse. Il match inevitabilmente si infiamma. La Lube porta a casa il terzo parziale (20-25). Nel quarto set i marchigiani vanno subito in fuga (11-17). Modena torna sotto, ma il margine resta importante (15-20). Il finale di set è un’altalena incredibile di emozioni con un punto a punto di straordinaria intensità. La Lube chiude 28-30 il parziale aggiudicandosi la partita in 4 set. Sokolov e compagni volano in finale dove troveranno la vincente di gara-5 tra Trento e Perugia.

Playoff Superlega, i commenti di Stoytchev e Medei

Radostin Stoytchev (allenatore Azimut Modena Volley): “La partita rispecchia la nostra stagione. Sembrava finita nel quarto set, eravamo sull’11-16 e gli avversari sono andati avanti di 4 o 5 punti. Poi, abbiamo recuperato per miracolo con la possibilità di chiudere il set. Complimenti a Civitanova che ha saputo resistere e gestire il gioco”.

Giampaolo Medei (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Abbiamo vinto contro una grande squadra, c’è soddisfazione anche perché siamo reduci da tante partite difficili in cui abbiamo consumato energie. C’è stata una battaglia sportiva, come prevedibile. Bravi i ragazzi a restare calmi nei momenti complicati. Siamo all’ennesima Finale di questa stagione, arrivare sempre in fondo non è semplice, dunque prepariamoci al meglio per i prossimi appuntamenti”.

Playoff Superlega, il match di Trento

Il fattore campo resiste anche in gara 4 nella serie di Semifinale Play Off Scudetto UnipolSai 2018 fra Diatec Trentino e Sir Safety Perugia. Come accaduto nelle precedenti tre partite del confronto e, in passato, anche nelle sfide dell’edizione 2015 e 2017 sempre nella stessa fase del tabellone, a conquistare il successo stasera è stata la squadra di casa. La Diatec Trentino ha fatto suo per 3-0 il quarto incontro, rimandando di quattro giorni il verdetto. Servirà infatti Gara 5, in programma giovedì 19 aprile al PalaEvangelisti, per decretare il nome della formazione che si qualificherà per la Finale. La squadra di Lorenzetti ha annullato il primo match ball a quella di Bernardi giocando la miglior partita della stagione. Con un Giannelli strepitoso in cabina di regia, supportato da una ricezione molto positiva, la squadra trentina è riuscita subito a entrare in partita mettendo pressione col servizio e l’attacco agli avversari. Perugia ha dato più volte l’impressione di potersi riprendere, ma si è smarrita sempre nella parte finale di ogni set dopo aver raggiunto gli avversari. Assieme al regista bolzanino, i mattatori dell’incontro sono stati Vettori (11 punti col 58%) e Lanza (13 col 47%) ma l’intera squadra ha giocato su livelli eccezionali in attacco (52%). Perugia ha smarrito in fretta Atanasijevic e a gioco lungo ha pagato l’assenza di alternative in attacco a Zaytsev e Russell.

Playoff Superlega, le parole di Giannelli e Bernardi

Simone Giannelli (Diatec Trentino): “Ci credevamo e lo abbiamo dimostrato giocando una grande partita questa sera. Dopo l’eliminazione di mercoledì dalla Champions League era la risposta che volevamo dare; siamo contentissimi perché forse un paio di settimane fa nessuno poteva pensare a una serie così combattuta. Invece abbiamo portato Perugia a Gara 5 e vogliamo goderci questa ulteriore opportunità fino in fondo”.

Lorenzo Bernardi (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Abbiamo commesso molti errori, agevolando Trento; ci sono state tante ingenuità nel corso di questa partita e l’approccio non è stato quello corretto. Sotto l’aspetto motivazionale abbiamo faticato molto a entrare in partita. Dobbiamo reagire e mettere in campo una prestazione diversa in Gara 5″.

Playoff Superlega, i tabellini delle semifinali

Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova 1-3 (19-25, 25-19, 20-25, 28-30) – Azimut Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 21, Holt 8, Sabbi 15, Urnaut 16, Mazzone 7, Tosi (L), Rossini (L), Argenta 0. N.E. Van Garderen, Ngapeth S., Bossi, Pinali, Penchev. All. Stoytchev. Cucine Lube Civitanova: Christenson 4, Juantorena 12, Candellaro 9, Sokolov 15, Sander 15, Cester 12, Marchisio (L), Grebennikov (L), Zhukouski 0, Kovar 0. N.E. Casadei, Stankovic, Milan. All. Medei. ARBITRI: Sobrero, Rapisarda. NOTE – durata set: 25′, 26′, 31′, 37′; tot: 119′.

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia 3-0 (25-22, 26-24, 25-23) – Diatec Trentino: Giannelli 6, Kovacevic 8, Kozamernik 6, Vettori 11, Lanza 13, Carbonera 3, Chiappa (L), Hoag 5, De Pandis (L), Zingel 0, Teppan 0. N.E. Boninfante, Cavuto, Partenio. All. Lorenzetti. Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 1, Zaytsev 8, Podrascanin 8, Atanasijevic 5, Russell 8, Anzani 5, Cesarini (L), Colaci (L), Berger 7, Shaw 0, Andric 2, Ricci 0. N.E. Della Lunga, Siirila. All. Bernardi. ARBITRI: Gnani, Tanasi. NOTE – durata set: 27′, 32′, 30′; tot: 89′.

Playoff Superlega, il prossimo turno

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinale Gara 5

Giovedì 19 aprile 2018, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Diatec Trentino Diretta RAI Sport + HD

Diretta streaming su www.raisport.rai.it