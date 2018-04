Il Pala Yamamay di Busto Arsizio nella gara dei quarti di finale per un posto nelle coppe europee della prossima stagione ha visto prevalere i ragazzi della Taiwan Excellence Latina per 3-0 contro Revivre Milano che già aveva superato in gara uno.

Inizia bene Latina che si porta subito su 3-0 e costringe Milano ad inseguire con con Aziz e Schott che provano a ricucire 7-8 ma Latina si porta nuovamente a più 4 (9-13) per poi allungare con Maruotti e Starovic 16-21 e chiudere 22-25. Nel secondo parziale Milano con Tondo ed ace di Sbertoli parte più determinata cercando di tenere a debita distanza Latina grazie anche ad Aziz e Galassi ma il doppio errore di Cebulj e Schott portano al 12- 11 e poi al 15-15 costringendo Giani ad interrompere il gioco. Al rientro si gioca punto a punto sino al 20-21 di Schott quando i ragazzi di Latina tengono il break e chiudono 23-25. Il terzo set nella prima fase si gioca punto a punto sino al 6-5 di Schott. Poi Latina sorpassa 6-8 e Giani mette in gioco Klinkenberg al posto di Schott senza il risultato sperato ed in effetti Latina allunga 10-13. Milano cerca di rientrare prima con Galassi e poi con Cebulj 13-13 e tempo Latina. Al rientro 4 ace di Aziz fanno 16-13 e tempo Latina che ritorna in campo più determinata e concentrata per far proprio il risultato che nonostante l’ace del 21-21 di Klinkenberg chiude 22-25 con Maruotti MVP dell’incontro.

Revivre Milano – Taiwan Excellence Latina 0-3 (22-25,23-25,22-25).

Revivre Milano: Sbertoli 2, Schott 7, Tondo 9, Abdel-Aziz 21, Cebulj 10, Galassi 7, Piccinelli (L), Fanuli (L), Klinkenberg 6. N.E. Perez Rivera, Averill, Piano, Preti. All. Giani.

Taiwan Excellence Latina: Sottile 2, Ishikawa 7, Rossi 7, Starovic 12, Maruotti 13, Gitto 4, Caccioppola (L), Corteggiani, Shoji (L), Savani. N.E. Kovac, Huang, De Angelis,Le Goff. All. Di Pinto.

Arbitri : Sobrero – Zanussi.