Semifinali Volley: Paola Egonu devasta l’UYBA. Pronta per il mondiale?

Primo round delle semifinali volley al Novara che trascinato da una strepitosa Paola Egonu, in forma mondiale, stende senza troppi problemi il Busto Arsizio per 3 a 0 con i parziali di 25-21, 25-19, 25-16. Veramente incontenibile l’opposta della Igor che a fine match si aggiudica il titolo di top scorer del match con 22 punti mandando un chiaro messaggio al coach della nazionale Davide Mazzanti che con lei in prima linea dovrebbe stare abbastanza sicuro. Il progresso maturato durante questa stagione dalla giovane Paola è qualcosa di strepitoso che può fan sperare tutti gli amanti della pallavolo in vista dei mondiali in Giappone il prossimo Autunno. In fase di contenimento da rilevare la prestazione di Celeste Plak, l’olandese, che ha appena rinnovato con la Igor, è stata determinante sotto rete mettendo a segno 5 muri vincenti che hanno letteralmente fatto crollare nell’animo le schiacciatrici del Busto Arsizio. Determinante per la squadra di Mencarelli l’assenza di Valentina Diouf, determinante per le geometrie della UYBA in fase d’attacco. La Piani è infatti parsa sotto tono e non è bastato il grande lavoro della Bartsch, che pur avendo giocato una buona partita ben servita da Alessia Orro, altra osservata speciale per il Giappone, non è stata in grado di icnidere a tal punto da mettere in difficoltà la difesa del Novara.

Semifinali Volley: i commenti dei tecnici

Massimo Barbolini, tecnico della Igor: “Dobbiamo essere contenti per aver conquistato il primo punto della serie ma anche tenere a mente che il match è stato molto più duro di quanto dica il risultato. Busto ha difeso molto, ci ha messo in difficoltà e noi siamo state brave a mantenere la giusta pazienza per chiudere a nostro favore i set; ora ci prepariamo per la grande sfida con il Galatasaray, poi affronteremo gara due con la consapevolezza che servirà crescere ancora”.

Soddisfatto soprattutto della pazienza delle sue ragazze che hanno saputo mantenere la giusta concentrazione e chiudere ogni set senza troppi affanni e preoccupazioni nonostante l’UYBA non abbia mai mollato. Occhi puntati sull’Europa ora per la grande sfida di Istanbul.

Marco Mencarelli, tecnico della UYBA: “La fase di ricostruzione è stata poco efficace, in Gara 2 e 3 con Monza aveva fatto la differenza, oggi è stata parecchio imprecisa e non ci ha permesso di contrattaccare con la dovuta forza. Ho notato un po’ di emozione in alcune delle mie atlete e su Diouf posso dire che vedo difficile recuperarla per domenica prossima. Speriamo per Gara 3”.

Pagano l’emozione, a detta del tecnico, alcune giovani pallavoliste del Busto Arsizio, che probabilmente non si sono mostrate all’altezza della semifinale anche a causa dell’inesperienza. Diouf non sarà recuperata per la gara due ma lo sarà sicuramente per la gara 3, dove l’UYBA si gioca tutto.

Semifinali Volley: tabellino

IGOR GORGONZOLA NOVARA – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-21 25-19 25-16)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Plak 15, Chirichella 1, Egonu 22, Piccinini 7, Gibbemeyer 6, Skorupa 2, Sansonna (L), Vasilantonaki 1, Zannoni, Camera. Non entrate: Bonifacio, Enright. All. Barbolini.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bartsch 8, Berti 5, Piani 7, Gennari 14, Stufi 6, Orro, Spirito (L), Botezat, Negretti, Wilhite, Chausheva. Non entrate: Dall’Igna, Diouf. All. Mencarelli.

ARBITRI: Satanassi, Pozzato.