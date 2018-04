Volley Challenge Cup : Ravenna Regina d’Europa!

19 anni dopo Ravenna è ancora sul gradino più alto del podio.

La squadra romagnola arrivava dalla gara di andata con un risultato molto positivo, 3-1 a favore della squadra di Fabio Soli e il rischio era molto alto dato la sconfitta subita nei playoff Challenge di SuperLega contro Padova.

La vittoria della Challenge Cup è arrivata dopo due gare giocate contro i greci dell’Olympiacos Piraeus, in uno stadio completamente pieno e con circa 8000 persone che tifavano per la squadra greca.

Ravenna è riuscita a replicare lo stesso risultato dell’andata e con un netto 3-1 ( 28-26; 23-25 ; 25-20; 25-18) ha sollevato una coppa che aspettava da tanto tempo, precisamente dal 1997 quando alzarono per l’ultima volta la Champions League, con la squadra che allora era chiamata il Messaggero.

A fine gara il presidente della Bunge Ravenna Luca Casadio ha commentato la vittoria del titolo europeo : “Ringrazio tutto il gruppo,partendo da chi l’ha costruito a Fabio Soli e lo staff, i giocatori e a tutti quelli che ci aiutano e lavorano per la squadra. Posso dire che è stata una stagione splendida e gratificante.”

Dopo due anni l’Italia ritorna sul gradino più alto della Challenge Cup ( l’ultima squadra italiana a vincere il trofeo era stata Verona) e si dimostra ancora una volta una della nazioni con più squadre nelle fasi finali delle competizioni europee.

Ora per la Bunge si conclude ufficialmente la stagione sportiva, infatti sono stati eliminati prima da Perugia nei Playoff scudetto e successivamente da Padova nella lotta per il quinto posto nei playoff Challenge, perciò salvo rinunce di qualche squadra nella prossima stagione non avranno la possibilità di riconfermarsi nella Challenge Cup.