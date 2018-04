Volley femminile A2, domani gara 2 quarti playoff promozione

Si e’ entrati nella fase calda del campionato volley femminile serie A2, domani mercoledì 18 Aprile alle 20,30 ci sarà gara 2 dei quarti playoff promozione. Scopriremo se gia’ delle squadre staccheranno il pass per la semifinale. In gara 1 sono stati rispettati complessivamente i pronostici della vigilia, le squadre meglio posizionate in classifica nella regular season hanno sfruttato il fattore campo spinti dai propri tifosi hanno ottenuto vittorie importanti. Ricordiamo che la serie si gioca al meglio delle tre gare.

Molto bene Cuneo che con i 18 punti di Tereza Vanzurova e con i 17 di Maria Segura ha superato l’ostacolo Collegno, squadra entrata di diritto nella griglia playoff dopo la rinuncia del Club Italia per gli impegni di molte delle proprie giocatrici con le nazionali giovanili.

Ha superato molto bene la prova anche Mondovì, il 3-0 casalingo da’ fiducia, Orvieto per riaprire la serie dovrà ripartire da quel terzo set perso ai vantaggi 29-27 nel quale si e’ riusciti a far soffrire le piemontesi.

Partita tutta da seguire quella tra Soverato e San Giovanni in Marignano , uno dei quarti di finale nei quali sulla carta ci sarà più battaglia, il tifo di casa certamente aiuterà le calabresi a provare a riaprire i discorsi.

La sfida tra Chieri e Trento ha visto le piemontesi superare le avversarie 3-1 dopo essere andate sotto il primo set 23-25, la squadra di Luca Secchi si presenterà alla sfida di domani galvanizzata dopo essere riuscita a vincere ribaltando il match e vincendo i successi tre parziali.

Vediamo il quadro completo di gara 2 quarti di finale playoff promozione in A1 in programma mercoledì 18 Aprile alle 20,30:

Barricalla Collegno-Ubi Banca San Bernardo Cuneo

Delta Informatica Trentino-Fenera Chieri

Zambelli Orvieto-Lpm Bam Mondovì

Volley Soverato-Battistelli S.G. Marignano