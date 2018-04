Volley femminile, Francesca Piccinini a caccia del suo sesto scudetto

Francesca Piccinini va a caccia del suo sesto scudetto in carriera. Manca ormai poco all’inizio della finale contro le pantere dell’ Imoco Volley Conegliano e per lei ci sarà l’occasione di aggiungere un altro prestigioso successo alla sua ricchissima bacheca personale . La sua esperienza e’ stata a dir poco fondamentale nel percorso che ha portato Novara a giocarsi questo scudetto. La gioia era stata provata già lo scorso campionato , quest’anno la possibilità di arrivare al secondo titolo tricolore in due anni giocati in Piemonte. Possibilità di vincere il suo sesto scudetto, quattro con Bergamo. La scelta di andare a Novara si è dimostrata azzeccata, non sappiamo ancora come finira’naturalmente questa finale ma di certo si tratta di una piazza importante che puntualmente si regala la possibilità di giocarsi gli obbiettivi prestigiosi. Macchia in una stagione fino a questo momento esaltante quella sconfitta interna contro il Galatasaray che ha sbarrato le porte alla Final Four di Champions. Sappiamo e immaginiamo quanto grande sarà stata la delusione per una giocatrice ambiziosa e abituata a vincere come lei, l’obbiettivo era davvero a un passo dopo la vittoria in trasferta al tie-break in Turchia.

I trofei comunque in questa stagione sono già arrivati, SuperCoppa d’Italia e Coppa Italia sono state messe in bacheca, manca ora il traguardo più ambito, quello scudetto che porterebbe Novara a gioire per il secondo anno consecutivo.