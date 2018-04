Volley femminile, il programma completo di gara 2 semifinali scudetto

Tempo di gara 2 delle semifinali scudetto, il volley femminile entra nella fase davvero calda della stagione. Conegliano, Scandicci, Novara, Busto Arsizio, una di queste quattro squadre si laureerà campione d’Italia, naturalmente prima c’e’ da conquistarsi l’accesso alla finale.

Si arriva a questa gara 2 dopo la parentesi europea che ha mostrato luci e ombre per il volley rosa italiano. In palio in Champions c’era l’accesso alle Final Four di Bucarest , obbiettivo centrato per le pantere dell’Imoco Volley Conegliano che nonostante la sconfitta in terra di Russia al tie-break contro la Dinamo Kazan sono passate in virtù del 3-0 dell’andata al PalaVerde. Grande delusione invece per Novara che nel match di ritorno contro le turche del Galatasaray Sk Istanbul non e’ riuscita assolutamente a contrastare la forza della squadra avversaria e in particolare di una stratosferica Demir autrice di 38 punti. Con la vittoria per 1-3 di Demir e compagne che hanno quindi ribaltato la sconfitta in Turchia al tie-break a conquistare l’accesso all’ambitissima Final Four di Champions e’proprio il Galatasaray.

Interessantissima sara’ questa gara 2 semifinali scudetto che potrebbero gia’ vedere Conegliano e Novara allungare .

Le pantere affronteranno la Savino Del Bene Scandicci questa sera 7 Aprile 20,30 al Palaverde. Si riparte dalla bellissima vittoria in trasferta in Toscana per 0-3. Brutta batosta per le ragazze di Parisi che hanno avuto ora sette giorni per capire cosa possa essere successo in gara 1. Un vantaggio, quello di avere il favore del fattore campo in una serie al meglio delle cinque gare, che al momento e’ stato gettato al vento dalla squadra toscana. A questi livelli si sa che una squadra esperta come Conegliano di certo non teme di giocare in trasferta, anzi si e’ avuta l’impressione che le pantere fossero davvero cariche e vogliose di iniziare nel migliore dei modi la serie. E’ arrivato uno 0-3 che ha dimostrato ancora una volta il momento magico dell’Imoco confermato dall’esito positivo della partita in Champions contro Kazan, vincere contro Scandicci questa sera sarebbe davvero importante perché andare sul 2-0 darebbe la possibilità alle pantere di giocarsi gia’ un match point in gara 3 in Toscana. Scandicci ha certamente i mezzi per fare meglio dell’andata, l’ultima volta al PalaVerde fu vittoria per Haak e compagne che trovarono una Conegliano nel suo peggior periodo , scopriremo se stasera la serie verra’ riportata in pareggio.

Nell’altra semifinale Novara incontrerà Busto Arsizio domani sera 08 Aprile alle 17,00 al PalaIgor.

Si parte dal 3-0 in gara 1 per le ragazze di Barbolini che arrivano a questa gara fresche della cocente delusione in Champions League. Potrebbe questo costituire un handicap? Difficile dirlo, una squadra attrezzata per vincere deve essere in grado di dimenticare in fretta, certo cancellare dalla mente una partita così decisiva persa a un passo dalla Final Four di Champions non e’ cosa semplice.

Busto vuole provarci, Diouf ancora in fortissimo dubbio, si riparte dal 3-0 netto subito in gara 1 durante la quale Novara ha mostrato i muscoli. Vincere per le farfalle sarebbe importantissimo visto che dopo ci saranno due partite consecutive in casa al Palayamamay . Servirà un approccio aggressivo e deciso da parte di Orro e compagne che quest’anno hanno dimostrato di sapersi risollevare da situazioni non semplici.