Volley femminile, la sfida infinita tra Novara e Conegliano. Saranno loro a contendersi lo scudetto

Saranno Novara e Conegliano a contendersi il tricolore in questo campionato volley femminile serie A1 2017/18. E’ stato rispettato il pronostico che in tanti avevano fatto all’inizio di questi play off, la previsione che a giocarsi la vittoria finale sarebbero state le due protagoniste assolute di quest’anno. E’ vero che Conegliano perse il primato della regular season a favore di Novara proprio all’ultima giornata uscendo sconfitta dalla trasferta di Pesaro, e’ anche vero che quella fase di appannamento coincise con i molti infortuni per le pantere che avevano proprio per quello perso il loro smalto. In molti immaginavano che quella non fosse la vera Imoco, le prime a esserne consapevoli erano le giocatrici che hanno confermato in questi play-off di essere tornate ai propri livelli.

Impressionante soprattutto la prova di forza delle ragazze di Santarelli mostrata nella semifinale contro Scandicci, serie al meglio delle cinque gare nella quale le toscane avevano il vantaggio del fattore campo essendosi posizionate al secondo posto dietro Novara in regular season e davanti alle pantere. In pochi avrebbero forse immaginato un 3-0 così netto nella serie anche perché Scandicci si presentava alla semifinale forte di un periodo di forma brillante che aveva portato Haak e compagne a credere davvero molto nelle potenzialità del gruppo. L’entusiasmo del gruppo di coach Parisi e’ stato pero’ smorzato dalla forza delle pantere che gia’ in occasione di gara 1 avevano fatto vedere tutta la loro voglia di centrare la finale scudetto. Se agevole e’ stato il percorso in semifinale di Conegliano che ha chiuso la serie 3-0 si può dire altrettanto di Novara che ha vinto sempre per 3-0 la semifinale contro le farfalle di Busto Arsizio. Una stagione fino a questo momento perfetta quella della Igor Gorgonzola eccezion fatta per la debacle in Champions, pesante stop nella sfida contro il Galatasaray che ha sbarrato la porta delle Final Four di Champions alle piemontesi.

E’ una finale bellissima sulla carta quella alla quale assisteremo, la lotta per la conquista del tricolore sarà durissima. E’ una sfida infinita quella tra Novara e Conegliano che ha contraddistinto tutta la stagione, il bilancio pende in questo momento in maniera nettamente positiva a favore di Novara.

Tante le occasioni nelle quali le due squadre si sono date battaglia, Novara e’ riuscita a strappare gia’ alle pantere la SuperCoppa d’Italia e la Coppa Italia senza dimenticare il primo posto delle piemontesi nel girone di Champions a danno sempre delle pantere e quello in Italia in regular season. Che la scia positiva di Egonu e compagne possa continuare anche in questa finale? Se da una parte le ragazze di Barbolini vorranno ristabilire la propria supremazia per difendere il tricolore, dall’altra Conegliano vorra’ invertire questo trend negativo contro le piemontesi proprio nell’appuntamento più importante della stagione in Italia.

Sfida nella sfida molto affascinante sarà lo scontro tra Paola Egonu e Samanta Fabris, due delle assolute protagoniste in questi play-off scudetto, si attendono scintille a colpi di schiacciate. Altro scontro tutto da seguire la competizione Barbolini-Santarelli, i due timonieri, i due strateghi che fino a questo momento hanno condotto le proprie ragazze in modo egregio.

Lo spettacolo sta per iniziare, Novara avrà il vantaggio in queste serie al meglio delle cinque gare del fattore campo, a partire dal 18 Aprile, data di gara 1, tutti gli occhi degli appassionati di volley saranno puntati su questa finalissima.