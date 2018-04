Volley femminile: Novara accede alla finale scudetto

Al Palayamamay di Busto Arsizio si è disputata la terza partita di semifinale play off scudetto tra Igor gorgonzola Novara e Busto Arsizio. Gli arbitri del match sono stati Bartolini Canessa.

Mencarelli l’allenatore di Busto Arsizio ha messo in campo: Orro, Diouf, Bartsch, Berti, Gennari, Stufi libero Spirito.

Novara allenata da Barbolini scende in campo con: Skorupa, Plak Chirichella, Egonu, Piccinini, Gibbemeyer, libero Sansonna.

Il primo set parte in equilibrio fino al 3-3 con un attacco di Plak. Busto inizia ad attaccare e conquista il primo break, con il punteggio di 8-5 grazie ad una fast di Berti. Barbolini chiama time out. Rientrate in campo le lombarde continuano ad allungare, ma un attacco e due muri di Chirichella porta il punteggio sul 14-13. Novara continua ad attaccare e si aggiudica il primo set 20-25.

Nel secondo set Novara parte con un parziale di 0-3, ma un lungo linea di Diouf porta il punteggio in parità 4-4. Le piemontesi continuano ad attaccare e conquistano entrambi i break, con i punteggi di 7-8 e 11-16. Busto cerca di reagire ma il distacco è troppo. Il set si chiude 15-25 con un primo tempo di Gibbemeyer.

Il terzo parziale inizia in equilibrio fino al 5-5 con un attacco di Gennari. Il primo break lo sigla Diouf che porta il punteggio sull 8-5. Novara controattacca e riduce le distanze, ma due attacchi di Diouf siglano il secondo break con il punteggio di 16-13. Il match continua in equilibrio fino al 24-24 con un attacco di Egonu. Si va ai vantaggi. Il set si conclude 24-26 con un ace di Plak e un errore al servizio di Gennari.

Novara è la seconda finalista scudetto e disputa la partita contro Conegliano.