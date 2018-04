Volley femminile , Novara vince contro Busto. In finale scudetto sarà sfida con Conegliano

E’ la Igor Gorgonzola Novara la squadra che raggiunge Conegliano in finale scudetto . Le ragazze di Barbolini hanno espugnato 0-3 il PalaYamamay e chiuso la serie contro Busto Arsizio .

Parte subito bene Novara che vince il primo parziale (20-25), conquista il secondo set in maniera schiacciante (15-25) e soffre nel terzo che sembrava potesse riaprire la partita a favore della farfalle ma che alla fine sorride ancora alle piemontesi (24-26).

Recupera Busto Valentina Diouf che chiude il match con 16 punti e percentuale in attacco del 50% ma questo non basta per arginare la forza di Novara che ha chiuso la serie 3-0. Confermata tutta la forza di Piccinini e compagne che hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra durissima da battere.

Paola Egonu mette la firma anche in questa trasferta al PalaYamamay chiudendo con 26 punti e 56% in attacco.

Si presentava a questo incontro Novara forte del vantaggio per 2-0 nella serie e c’era tutta l’intenzione di chiudere i giochi questa sera. Così e’ stato, Busto termina una stagione comunque positiva e si deve inchinare alla grande forza di questa Novara che meritatamente vola in finale scudetto.

Sara’ grande spettacolo nel duello contro Conegliano, impossibile fare pronostici, due squadre fortissime che cercheranno di superarsi per festeggiare lo scudetto.