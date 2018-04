Volley femminile, semifinali play off scudetto, Conegliano chiama Novara risponde

Sfida a distanza quella tra le pantere dell’Imoco Volley Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara, due delle protagoniste assolute di questa stagione 2017/18 e che entrambe hanno impressionato positivamente nel battesimo della serie semifinale scudetto vincendo con un 3-0 rispettivamente in trasferta contro Scandicci e in casa contro Busto Arsizio.

Nel pomeriggio di oggi Novara ha trovato un convincente 3-0 casalingo contro le farfalle rispondendo quindi al guanto di sfida lanciato dalle pantere. Inutile infatti nascondersi che quella tra queste squadre sia una rivalità particolarmente sentita anche per le recenti sfide che si sono susseguite in più di un’occasione.

Nel 3-0 contro Busto (25-21, 25-19, 25-16) va letta la forza che negli ultimi due mesi ha contraddistinto il gruppo guidato da Barbolini. Ancora una volta Egonu lascia il segno con 22 punti e percentuale in attacco del 44%.

Interessantissimo sara’ vedere come Conegliano e Novara continueranno in questa serie e se Scandicci e Busto riusciranno a trovare le contromisure necessarie per arginare le due corazzate. Chi ben comincia e’ a meta’ dell’opera si dice, Conegliano ha avuto anche il merito di neutralizzare, almeno per il momento, il fattore campo che favorirà le toscane nella serie, Novara ha il vantaggio di giocare anche il prossimo incontro contro Busto sempre in casa.

Siamo solo all’inizio di queste semifinali scudetto, certo le basi gettate dalle pantere e da Egonu e compagne sembrano molto solide.