Volley femminile serie A2, la Savallese Millenium Brescia conquista la promozione in serie A1

E’ grande festa a Brescia per quanto successo nell’ultima giornata campionato volley femminile serie A2.

La Savallese Millenium Brescia conquista la serie A1 concludendo la regular season al primo posto.

Nell’incontro odierno in casa contro la Conad Olimpia Teodora Ravenna bastava vincere anche al tie-break per poter festeggiare la massima serie, Cuneo seconda a un punto di distacco doveva sperare quindi nella vittoria di Ravenna.

Le piemontesi in casa contro Olbia hanno fatto il loro dovere vincendo 3-0 e quindi naturalmente tutta l’attenzione era puntata sull’incontro di Brescia.

Preoccupata forse per la posta in palio e sotto pressione la Savallese Millenium stecca l’inizio del match, Ravenna vince il primo parziale 22-25. Possono passare mille pensieri negativi nella testa di una giocatrice che sa quale può essere il rischio di farsi scappare dalle mani proprio sul più bello un importante obbiettivo sportivo, così non e’ stato evidentemente per le giocatrici di Brescia che con grandissimo sangue freddo sono riuscite a rimettere il match sui giusti binari, e’ arrivato il pareggio nel secondo parziale 28-26, galvanizzate dall’essere riuscite a ritrovare la bussola hanno spinto sull’acceleratore vincendo il terzo set 25-19 e il quarto 25-22.

Vince Brescia 3-1, può iniziare la festa, si conquista quel primo posto in regular season che significa accesso diretto in A1, un grandissimo girone di ritorno culminato con questo successo consente alle bresciane di entrare nell’Olimpo del volley rosa italiano.