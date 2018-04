Volley femminile serie A2, sale l’attesa per i quarti dei play off promozione

Sale l’attesa in A2 per l’inizio dei play off promozione che decideranno quale sarà la seconda squadra che quest’anno salira’ in serie A1. Grande la festa a Brescia per il traguardo raggiunto dalla Savallese Millenium che alla fine di un girone di ritorno straordinario ha ottenuto la promozione diretta vincendo il decisivo incontro casalingo contro Ravenna e chiudendo la regular season al primo posto. Partita in salita dopo il primo set perso ma grande reazione di Brescia che vincendo 3-1 ha raggiunto un sogno forse insperato a inizio anno.

Da domenica 15 Aprile inizierà l’avventura play off promozione, scopriremo la seconda squadra che riuscirà a centrare l’obbiettivo, a entrare nella griglia dopo la rinuncia del Club Italia causa indisponibilita’ di molte giocatrici impegnate con le Nazionali giovanili e’ stata la Barricalla Collegno che aveva chiuso la regular season al decimo posto.

Si preannuncia un grande spettacolo in questi play off promozione, campionato avvincente che ha visto durante l’anno diversi cambi al vertice, sembrava a un certo punto che una delle piemontesi potesse avere la meglio ma alla fine a festeggiare e’ stata Brescia. La serie dei quarti sara’ al meglio delle tre partite.

Vediamo nel dettaglio il quadro completo di gara 1 dei quarti play off promozione che avrà luogo domenica 15 Aprile ore 17,00 :

Ubi Banca San Bernardo Cuneo-Barricalla Collegno

Fenera Chieri-Delta Informatica Trentino

LPM Bam Mondovì-Zambelli Orvieto

Battistelli S.G. Marignano-Volley Soverato