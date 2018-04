Volley, Gara3 Semifinali Scudetto : Stasera si gioca Perugia-Trento

Mancano meno di quattro ore ed il Pala Evangelisti di Perugia ospiterà gara 3 delle semifinali scudetto di SuperLega Unipolsai. Una gara fondamentale sotto tutti gli aspetti sia per la Sir Safety Perugia che per la Diatec Trentino, entrambe le squadre infatti hanno vinto le partite disputate nei rispettivi palazzetti.

Tutte e due le formazioni sono impegnate anche in Champions League e questo può influire anche sul rendimento fisico delle due squadre : da una parte Perugia che ha vinto la gara in rimonta contro il Novosibirsk mentre dall’altra la Diatec Trentino è uscita sconfitta nella sfida tutta italiana contro la Lube Civitanova.

Per la gara di stasera in entrambe le squadre ci sono dei dubbi riguardo le probabili formazioni iniziali, da una parte Bernardi dovrà valutare le condizioni del capitano Luciano De Cecco che nella giornata di giovedì è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico, con il secondo palleggiatore James Shaw pronto ad entrare in caso di necessità. Dall’altra parte Angelo Lorenzetti dovrà invece valutare le condizioni dell’opposto Luca Vettori che ha saltato la gara contro la Lube Civitanova a causa di una contrattura alla schiena e solo durante il riscaldamento prima della gara riusciranno a capire se il giocatore italiano potrà entrare in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA : De Cecco/Shaw, Zaytsev e Russell di banda, Podrascanin e Anzani al centro, Atanasijevic ed infine libero Colaci

DIATEC TRENTINO : Giannelli in regia, Lanza e Kovacevic in posto 4, Eder Carbonera e Kozamernik al centro, opposto Vettori/Teppan ed infine come libero si alterneranno De Pandis-Chiappa

Ecco alcune “pillole” del match tra la Sir Safety Perugia e la Diatec Trentino :

50 muri per Perugia fino ad ora in questi Playoff

190° gara di Simone Giannelli con la maglia della Diatec Trentino.

4 sconfitte su 4 subite in gara 3 di semifinale per Perugia fino ad ora

Nicholas Hoag non ha ancora realizzato un muro in questi playoff scudetto.