Volley, Marco Mencarelli confermato sulla panchina di Busto Arsizio

Marco Mencarelli sarà l’allenatore della Unet E-Work Busto Arsizio anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato il presidente Giuseppe Pirola al termine della serie di semifinale dei playoff persa contro la Igor Gorgonzola Novara. Per il tecnico umbro, attualmente impegnato con la nazionale under 17 agli Europei in corso di svolgimento a Sofia in Bulgaria, sarà la quarta stagione sulla panchina bustocca.

“Con Marco ne stavamo parlando già da un po’ di tempo – ha rivelato patron Pirola –, ma abbiamo preferito aspettare che cadesse l’ultima palla per ufficializzare il rinnovo. Sono lieto di poter annunciare che anche il prossimo anno sarà lui il nostro allenatore e mi auguro lo sia ancora a lungo”.

Al di là dell’eliminazione contro la corazzata Novara, la stagione di Busto è stata molto positiva avendo raggiunto le semifinali di Coppa Italia e dei playoff, chiuso al quarto posto la regular season e staccato il biglietto per la prossima Coppa Cev.

“Abbiamo fatto un bel percorso partendo praticamente da zero e migliorando in maniera costante – ha aggiunto il presidente –. L’obiettivo che ci eravamo posti, ovvero essere tra le prime cinque in classifica e cercare di raggiungere almeno le semifinali, lo abbiamo centrato. Certo mi sarebbe piaciuto fare una semifinale con qualche set in più e arrivare almeno a giocare la finale della Coppa Italia. Mi resta un po’ di amaro in bocca su questo, ma ci riproveremo sicuramente l’anno prossimo. Intanto siamo riusciti a riportare Busto tra le migliori quattro in Italia”.

Marco Gaspari verso Casalmaggiore?

Nel frattempo è iniziato il valzer delle panchine. Matteo Bertini ha lasciato Pesaro e sarebbe molto vicino a Begamo, dove è già stato dal 2008 al 2010 prima come videoman e poi come assistant coach, vincendo peraltro due Champions League.

Nonostante sia stata una delle sorprese più liete del campionato, Monza ha deciso di non confermare coach Luciano Pedullà per puntare tutto sull’ex tecnico della Foppa Stefano Lavarini, il quale però resterà in Brasile anche l’anno prossimo avendo appena prolungato il suo contratto con il Minas. A questo punto la società brianzola avrebbe virato su Stefano Micoli, in uscita da Bergamo.

Anche Casalmaggiore è alla ricerca di un nuovo allenatore per cancellare in fretta un’annata fallimentare. In pole per prendere il posto di Cristiano Lucchi c’è Marco Gaspari.