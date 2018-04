Volley maschile, Challenge Cup, tutto pronto per la finale Ravenna-Olympiacos Pireo

Vigilia di importanti appuntamenti europei per il volley femminile e maschile, grande attesa per i tifosi della Bunge Ravenna che domani sarà impegnata nella finale di andata della Challenge Cup contro i greci dell’ Olympiacos Pireo.

04/04 Aprile ore 20,00, data e orario ben impressi nella testa dei supporter della squadra di Fabio Soli che si appresta a vivere questa tappa fondamentale della stagione,si perché arrivare a un traguardo di questo tipo certo costa non poche fatiche e i tifosi lo sanno bene. Ecco perché di certo non vorranno mancare a questo importantissimo evento per far sentire tutto il proprio calore.

Al momento e’ stata superata quota 2100 tagliandi acquistati, facile quindi immaginare che il Pala De Andre’ si trasformera’ in un catino infuocato. Importante iniziare bene questa avventura finale di Challenge Cup, la vittoria della Coppa di certo passera’ per la gara dell’andata in casa, servirà una partita aggressiva e convinta come lo e’ stata la semifinale di ritorno , gara nella quale i ragazzi della Bunge Ravenna sono riusciti in Turchia ad Ankara a ribaltare il risultato dell’andata e a strappare il pass per la finalissima.

La stagione scorsa nella Final Four di Verona la conquista dell’accesso alla Challenge Cup, il percorso si e’ concluso con il biglietto staccato per la finale di quest’anno.

Appuntamento per domani sera, il tifo italiano sosterrà la Bunge Ravenna.