Volley maschile, play off quinto posto, derby Padova-Verona

Derby veneto per la Calzedonia Verona che affronterà nella semifinale play off quinto posto SuperLega la Kioene Padova. In palio l’accesso alla prossima Challenge Cup, trofeo appena alzato al cielo dalla Bunge Ravenna di Fabio Soli. A questa semifinale Verona e’ arrivata dopo aver eliminato nei quarti Vibo Valentia mentre Padova ha eliminato proprio Ravenna fresca vincitrice in Europa .

Si inizia questa sera a Padova alla Kioene Arena mentre il ritorno e ‘ previsto a Verona sabato prossimo 21 Aprile .

Appuntamento importante questo per la Calzedonia Verona, stagione nel complesso positiva per i ragazzi di Nikola Grbic che hanno trovato nel corso dell’anno il giusto assetto. È vero che non è stato superato l’ostacolo quarto di finale play off scudetto contro Trento , e ‘ anche vero che è stata sfiorata la finale di Coppa Cev con una grande gara di ritorno ad Ankara e che la reazione dopo la doppia delusione in questo play off quinto posto non si è fatta attendere.

Verona vuole vincere questo play off, confermarsi quinta forza del campionato e preparare un’ottima base in vista della prossima stagione . L’esperienza raccolta quest’anno da questo gruppo che molto ha cambiato rispetto alla scorso campionato sarà fondamentale per puntare a vincere questa semifinale .