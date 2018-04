Entrambe le serie di Semifinale si portano sul 2-0. Colpo dell’Emma Villas Siena a Gioia del Colle, un 3-1 esterno che trasforma il prossimo turno di sabato 21 in un possibile epilogo della stagione Gioiella Micromilk. Lo stesso per l’outsider Monini Spoleto che segna un altro 3-0, questa volta in casa, contro la Caloni Agnelli Bergamo.

Play Off Serie A2, Spoleto-Bergamo 3-0

Monini Spoleto – Caloni Agnelli Bergamo 3-0 (25-21, 29-27, 25-21) – Monini Spoleto: Corvetta 2, Bertoli 4, Zamagni 7, Raic 17, Mariano 11, Van Berkel 8, Bari (L), Di Renzo (L), Costanzi 1, Cubito 0, Galliani 3. N.E. Agostini, Katalan, Segoni. All. Monti. Caloni Agnelli Bergamo: Jovanovic 0, Pierotti 8, Cargioli 8, Hoogendoorn 17, Dolfo 10, Valsecchi 3, Franzoni (L), Longo 0, Carminati 0, Innocenti (L), Cioffi 1. N.E. Albergati, Maffeis. All. Graziosi. ARBITRI: Zingaro, Carcione. NOTE – durata set: 29′, 39′, 30′; tot: 98′.

Play Off Serie A2, Gioia del Colle-Siena 1-3

Gioiella Micromilk Gioia del Colle – Emma Villas Siena 1-3 (20-25, 22-25, 25-17, 17-25) – Gioiella Micromilk Gioia del Colle: Marchiani 4, Grassano 6, Erati 6, Cetrullo 17, Joventino Venceslau 15, Scopelliti 8, De Santis (L), Link 0, Casulli (L). N.E. Anselmo, Bernardi, Luppi. All. Spinelli. Emma Villas Siena: Fabroni 1, Fedrizzi 12, Spadavecchia 10, Van Dijk 23, Vedovotto 2, Melo 6, Pochini (L), Giovi (L), Braga 0, Boswinkel 3, Di Tommaso 0, Bargi 4. N.E. Graziani. All. Cichello. ARBITRI: Bassan, Palumbo. NOTE – durata set: 23′, 29′, 25′, 24′; tot: 101′.

Play Off Serie A2, il prossimo turno

Semifinali Gara 3

Sabato 21 aprile 2018, ore 20.30

Emma Villas Siena – Gioiella Micromilk Gioia del Colle Diretta Lega Volley Channel

(Oranelli-Saltalippi L.)

Addetto al Video Check: Pasquini Segnapunti: Pinto

Caloni Agnelli Bergamo – Monini Spoleto Diretta Lega Volley Channel

(Feriozzi-Licchelli)

Addetto al Video Check: Manzoni Segnapunti: Bonzanni

Semifinali Gara 4

Mercoledì 25 aprile 2018, ore 18.00

Gioiella Micromilk Gioia del Colle – Emma Villas Siena Diretta Lega Volley Channel

Monini Spoleto – Caloni Agnelli Bergamo Diretta Lega Volley Channel

Semifinali Gara 5

Sabato 28 aprile 2018, ore 20.30

Emma Villas Siena – Gioiella Micromilk Gioia del Colle Diretta Lega Volley Channel

Caloni Agnelli Bergamo – Monini Spoleto Diretta Lega Volley Channel