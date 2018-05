Sir Colussi Sicoma Perugia e Cucine Lube Civitanova non solo hanno chiuso la stagione 2017-18 da dominatrici della scena italiana (finaliste in Del Monte® Supercoppa e Del Monte® Coppa Italia, primo e secondo posto in Regular Season e quindi finaliste Scudetto) ma vantano anche un posto tra le big della ribalta europea, ed hanno un importante conto ancora da chiedere al massimo trofeo continentale. Già, perché anche se la Sir Colussi non ha ancora finito di festeggiare la conquista del primo storico Tricolore, non ha però cancellato gli echi della Finalissima persa a Roma contro i Campioni in carica dello Zenit Kazan, che quest’anno ritroverà subito in Semifinale: conquistare il primo ambitissimo titolo europeo nell’anno del triplete umbro è un appuntamento con la storia a cui gli uomini di Bernardi non vogliono mancare. È caccia al primo sigillo continentale, inoltre, per la maggior parte dei protagonisti tricolore: la vittoria in Champions League svetta infatti unicamente nel palmares degli ex trentini Massimo Colaci (2011) e Dore Della Lunga (2011 e 2009). Dal canto suo la Cucine Lube Civitanova, guerriera sino alla fine della splendida cavalcata allo Scudetto 2018, sarà impegnata in Semifinale contro la formazione polacca dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, ed ha l’opportunità di bissare la vittoria dello storico trofeo conquistato nel 2002 e invertire la rotta che la vede da due stagioni consecutive sul gradino più basso del podio, dopo le eliminazioni in Semifinale per mano delle “colleghe” italiane Trento nel 2016 (cucinieri vittoriosi poi del bronzo contro l’Asseco Resovia Rzeszow) e ancora Perugia nel 2017 (terzo posto Lube ottenuto contro il Berlin Recycling Volleys). La bacheca europea biancorossa vanta, oltre alla Champions vinta sedici anni fa, anche 3 CEV Cup (2001, 2005 e 2006) e 1 Challenge Cup (2011), ed ha in Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena gli esclusivisti della medaglia d’oro nella competizione, grazie alle due Champions League del 2010 e 2011 vinte durante la militanza a Trento. Le due formazioni, che avranno al seguito l’apporto di molti tifosi in partenza da Perugia e Civitanova, non saranno avversarie in Semifinale in questa edizione: resta così aperta l’opportunità di un confronto tutto italiano in quella che sarebbe la quarta Finale tricolore in terra straniera della competizione, nel caso entrambe le nostre portabandiera superassero con una vittoria la prima insidiosa giornata di gare (possibilità introdotta nuovamente dalla CEV dalla scorsa stagione). In tempi passati, quando la denominazione era ancora Coppa Campioni sono state tre le Finali tra due squadre italiane: per due stagioni consecutive 1992/93 e 1993/94 Ravenna e Parma si sono contese il trofeo all’ultimo atto (al Pireo e Bruxelles) con vittoria dei romagnoli in entrambe le edizioni. Quindi l’anno successivo 1994/95 fu Treviso a spodestare Ravenna nella Finale di Vienna.

CEV Champions League, la Lube sfida Gardini

L’ouverture è affidata alla Cucine Lube Civitanova che scenderà in campo sabato 12 maggio alle ore 15.00 italiane (diretta Fox Sports Plus) contro lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle, formazione guidata dall’italiano Andrea Gardini (storico capitano dell’Italia che negli anni novanta vinse tutto tranne le Olimpiadi). La prima sfida europea vede avversarie le squadre seconde classificate nei rispettivi campionati nazionali conclusi, tra l’altro, con la perdita per entrambe del titolo, ceduto in Polonia al PGE Skra Belchatow (dell’italiano Roberto Piazza che ha detronizzato lo Zaksa dopo due stagioni consecutive) e a Perugia. Sono tanti i nomi noti nel roster polacco: dal palleggiatore francese Toniutti, all’opposto portoricano Torres (entrambi ex Ravenna), fino allo schiacciatore belga Deroo (ex Modena e Verona) ed al secondo regista Falaschi. Presenti in rosa anche il libero Campione del Mondo 2014 con la Polonia Zatorski ed il centrale della nazionale Wisnieski.

L’AVVERSARIA

Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL): alla 4a partecipazione alla Final Four di Champions League (l’ultima datata 2013 vide i polacchi perdere in Semifinale con la Bre Banca Lannutti Cuneo), la squadra guidata dal Campione del Mondo Andrea Gardini ha chiuso da capolista la Pool E, con gli stessi punti della Trentino Diatec. In Champions League il miglior risultato di sempre del sodalizio fondato nel 1947 è il terzo posto ottenuto nella Final Four 2003 al Forum di Assago a Milano, dove venne sconfitta in Semifinale dalla Kerakoll Modena, per poi guadagnare il bronzo contro il Paris Volley. Nella passata stagione, alla decima partecipazione nel massimo torneo continentale, finì la corsa nei PlayOffs 12 contro i russi del Belgorod.

Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova): “Archiviamo tutta la stagione disputata finora e concentriamoci esclusivamente sulla Final Four di Champions League: sono le ultime due gare dell’anno ma sicuramente uno degli appuntamenti più importanti sul nostro calendario. Abbiamo sempre dimostrato di saper non mollare mai, dunque ci attendono due giorni in Russia in cui dovremo dare tutto, preparandoci al meglio e in cui ognuno di noi dovrà mettere in campo il proprio massimo per raggiungere un obiettivo prestigiosissimo come la Champions League, a partire dalla Semifinale di sabato contro lo Zaksa”.

CEV Champions League, Perugia contro lo Zenit Kazan

A seguire, in programma dalle 18.00 italiane (diretta Fox Sports Plus) il confronto tra Sir Colussi Sicoma Perugia ed i padroni di casa dello Zenit Kazan, entrambi freschi di vittoria nei rispettivi campionati nazionali. La corazzata russa (Club organizzatore dell’atto finale della competizione) guidata da Alekno e dall’assistente italiano Tomaso Totolo, non ha ormai bisogno di presentazioni (con i bomber Leon e Anderson in vetrina, ma anche l’opposto Mikhailov MVP della Finale di Roma) e ha da poco vinto il suo decimo Scudetto, il quinto consecutivo (chiudendo la serie 3-0 ai danni della competitor San Pietroburgo), oltre ad essere da tre stagioni consecutive medaglia d’oro in Champions League e ad aver vinto a dicembre scorso anche il Mondiale per Club, battendo in Finale la Cucine Lube Civitanova. Se da un lato, con un bottino di 235 punti, l’opposto perugino Aleksandar Atanasijevic è il capocannoniere della Champions League in questa stagione, con quasi 60 punti di vantaggio su Maurice Torres (176), dall’altro un eventuale quarto titolo consecutivo di Kazan porterebbe Maxim Mikhailov a diventare l’unico giocatore con cinque titoli in Champions (record di quattro attualmente condiviso con Sergey Tetyukhin, Vladislav Babichev e Alexander Kosarev).

Domenica 13 maggio spazio alle Finali per il 3°/4° posto alle 15.00 (italiane) e la Finalissima a seguire alle 18.00 (italiane). Entrambi i match saranno in diretta su Fox Sports Plus.

L’AVVERSARIA

Zenit Kazan (RUS): è l’8a partecipazione consecutiva alla Final Four di Champions League per la corazzata allenata da Vladimir Alekno che vanta un record assoluto di cinque trofei vinti in Champions League. Insieme alla Trentino Volley, è l’unica squadra ad aver conquistato il titolo per tre stagioni consecutive (Berlino, Krakow e Roma), ai quali vanno aggiunti quelli del 2008 e 2012 a Lodz. Una quarta vittoria consecutiva aggiungerebbe un altro capitolo ad una storia di successo senza precedenti. La squadra russa quest’anno è il Club organizzatore della Final Four e cerca il sesto titolo tra le mura “di casa”. Dominatrice nella Pool D della fase a Gironi, dove ha chiuso in vetta con un distacco di 9 punti dalla seconda Wegiel, il Kazan ha quindi incrociato le braccia da fine febbraio scorso in attesa dei verdetti dei PlayOffs 12 e PlayOffs 6.

Lorenzo Bernardi (allenatore Sir Colussi Sicoma Perugia): “Sicuramente sarà una Semifinale complicata per le grandi individualità che Kazan può mettere in campo. Adesso per noi è importante cercare di recuperare tutte le energie fisiche e mentali che, ovviamente, abbiamo speso nella serie di Finale Scudetto. Abbiamo di fronte una grande opportunità e non abbiamo la pancia piena ma, anzi, la voglia di fare qualcosa che quasi nessuno è mai riuscito a fare, una cosa straordinaria. Abbiamo qualche giorno per allenarci e riprendere il ritmo, conosciamo il loro punti di forza ed anche quelli dove provare a colpire, cercheremo senza dubbio di giocare la nostra miglior pallavolo possibile in questo momento. Se è difficile dopo la vittoria dello Scudetto far ritornare i ragazzi con la testa giusta per questo ultimo appuntamento? Credo onestamente che sarebbe stato più complicato se domenica avessimo perso”.

CEV Champions League, come seguirla

Per il quinto anno consecutivo “casa” della CEV Champions League Maschile, Fox Sports ha trasmesso anche quest’anno in esclusiva tutti i match delle tre italiane impegnate nella competizione, oltre a tutte le gare di ritorno decisive dei PlayOffs 6. Per la Final Four l’impegno della tv sat sarà al massimo: tutte e quattro le sfide saranno trasmesse in diretta su Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky). Live dal Basket-Hall di Kazan, le telecronache curate da Stefano Locatelli in coppia alternata al commento tecnico con i grandi Andrea Zorzi e Samuele Papi, arricchite dalle interviste bordo campo di Roberto Marchesi. Inoltre, da Milano, Marco Russo seguirà tutta la Final Four con studi pre e post partita coadiuvato dal campione Hristo Zlatanov, new entry tra i commentatori della squadra Fox.

IL PROGRAMMA

Sabato 12 maggio 2018, ore 15.00 (italiane)

1a Semifinale

Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) – Cucine Lube Civitanova (ITA)

Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky) commento di Stefano Locatelli e Samuele Papi – Studio pre partita dalle ore 14.30

Sabato 12 maggio 2018, ore 18.00 (italiane)

2a Semifinale

Sir Colussi Sicoma Perugia (ITA) – Zenit Kazan (RUS)

Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky) commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

Domenica 13 maggio 2018, ore 15.00 (italiane)

Finale 3°- 4° posto

Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky) commento di Stefano Locatelli e Samuele Papi – Studio pre partita dalle ore 14.30

Domenica 13 maggio 2018, ore 18.00 (italiane)

Finale 1°- 2° posto

Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky) commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

LA FINAL FOUR SUL WEB

Sul web, il portale www.laola1.tv trasmetterà In live streaming i match della Final Four.

CEV Champions League, l’albo d’oro

1960 CSKA Mosca (URSS)

1960/61 Rapid Bucarest (ROM)

1961/62 CSKA Mosca (URSS)

1962/63 Rapid Bucarest (ROM)

1963/64 SC Leipzig (GDR)

1964/65 Rapid Bucarest (ROM)

1965/66 Dinamo Bucarest (ROM)

1966/67 Dinamo Bucarest (ROM)

1967/68 Spartak Brno (CEC)

1968/69 CSKA Sofia (BUL)

1969/70 Burevestnik Alma Ata (URSS)

1970/71 Burevestnik Alma Ata (URSS)

1971/72 Zetor Zbroyovka Brno (CEC)

1972/73 CSKA Mosca (URSS)

1973/74 CSKA Mosca (URSS)

1974/75 CSKA Mosca (URSS)

1975/76 Dukla Liberec (CEC)

1976/77 CSKA Mosca (URSS)

1977/78 Plomien Milowice (POL)

1978/79 Stella Rossa Bratislava (CEC)

1979/80 Klippan CUS Torino

1980/81 Dinamo Bucarest (ROM)

1981/82 CSKA Mosca (URSS)

1982/83 CSKA Mosca (URSS)

1983/84 Santal Parma

1984/85 Santal Parma

1985/86 CSKA Mosca (URSS)

1986/87 CSKA Mosca (URSS)

1987/88 CSKA Mosca (URSS)

1988/89 CSKA Mosca (URSS)

1989/90 Philips Modena

1990/91 CSKA Mosca (C.S.I.)

1991/92 Il Messaggero Ravenna

1992/93 Il Messaggero Ravenna

1993/94 Edilcuoghi Ravenna

1994/95 Sisley Treviso

1995/96 Las Daytona Modena

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Casa Modena Unibon

1998/99 Sisley Treviso

1999/00 Sisley Treviso

2000/01 Paris Volley (FRA)

2001/02 Lube Macerata

2002/03 Lokomotiv Belgorod (RUS)

2003/04 Lokomotiv Belgorod (RUS)

2004/05 Tours (FRA)

2005/06 Sisley Treviso

2006/07 VfB Friedrichshafen (GER)

2007/08 Dinamo Kazan (RUS)

2008/09 Trentino Volley

2009/10 Trentino BetClic

2010/11 Trentino BetClic

2011/12 Zenit Kazan (RUS)

2012/13 Lokomotiv Novosibirsk (RUS)

2013/14 Belogorie Belgorod (RUS)

2014/15 Zenit Kazan (RUS)

2015/16 Zenit Kazan (RUS)

2016/17 Zenit Kazan (RUS)