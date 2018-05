Mercato volley femminile A1, altra importante conferma per Conegliano

E’ arrivato nella giornata di ieri un altro importante annuncio in casa Imoco Volley Conegliano. E’ chiara la strategia della dirigenza veneta di voler confermare buona parte della squadra che tanto bene ha fatto nella stagione appena conclusa. Altra importante conferma annunciata come dicevamo ieri quella dell’americana Kimberly Hill, una delle grandi artefici della vittoria del tricolore di quest’anno. Fondamentale per le pantere continuare anche nella prossima stagione a contare sulla sua esperienza in quel tentativo che si vorrà fare di dare la caccia alla vittoria di Champions. Si parte da una finale sfiorata quest’anno, le basi per provare a migliorarsi ci sono tutte.

Vediamo le parole della schiacciatrice americana apparse sul sito della società: ” Sono estremamente felice di rimanere in questo club , il mio primo anno all’Imoco Volley ha superato ogni mia più rosea aspettativa, e’ stato tutto perfetto e mi sono innamorata dell’ambiente., veramente unico. Con la società mi trovo molto bene, e’ stato un piacere lavorare con lo staff tecnico e mi sono divertita un sacco con le mie compagne con le quali abbiamo creato un grande gruppo. E poi.. giocare con i migliori fans del mondo che ti sostengono e’ veramente qualcosa di speciale! Penso che il prossimo anno possa essere ancora una grande stagione, la società sta lavorando benissimo per consentirci di avere ancora una squadra molto forte, completa e competitiva per poter dare l’assalto nuovamente al Campionato e alla Champions. “