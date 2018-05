Volley femminile A1, nuovo ruolo per Nadia Centoni all’interno de Il Bisonte Firenze

Nuovo importante annuncio arrivato nella giornata di oggi per Il Bisonte Firenze. Un prestigioso arrivo, non in qualità di giocatrice questa volta, ma in veste di preparatore atletico. Si tratta di Nadia Centoni che entra quindi nello staff tecnico della squadra toscana. Una carriera incredibile la sua, appena annunciata la fine dell’attività giocata a Cannes , per lei inizia quindi una nuova avventura sempre all’interno di quel mondo al quale ha dato tanto e dal quale ha ricevuto anche tanto. Conseguito il diploma si prepara quindi questa nuova esperienza al servizio de Il Bisonte Firenze , prezioso per lei sarà certamente oltre che lo studio svolto per la nuova attività anche quel bagaglio di esperienza sportiva che certamente le tornerà utile nell’aiutare nella preparazione atletica le giocatrici di Firenze.

Ecco le dichiarazioni di Nadia Centoni apparse sul sito della società : ” La scelta di smettere di giocare era pianificata, per questo ho cercato di prepararmi l’uscita partecipando al corso promosso da Fipav e Coni e mettendo le basi per una nuova professione. Sono sempre stata molto interessata alla preparazione fisica, ritenendo che fosse più importante rispetto ad altri aspetti della pallavolo, quindi ho voluto studiare scientificamente la materia. Poi coach Caprara mi ha proposto di lavorare come preparatore de Il Bisonte , e ho accettato immediatamente . Ho intenzione di creare subito un buon rapporto con le ragazze per ottimizzare la loro forma fisica: spero che stiano bene in primis per loro stesse, e poi per rendere al massimo.”