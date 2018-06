Volley femminile , Cuneo giocherà la serie A1

L’Ubi Banca San Bernardo Cuneo giocherà nella stagione 2018/19 in serie A1. E’ stata infatti decisa dalla società piemontese l’acquisizione del titolo sportivo della River Volley in capo alla famiglia piacentina Cerciello.

Il diritto sportivo per la serie A2 e’ invece stato ceduto da Cuneo alla Volalto Caserta 2.0.

E’ la prima volta che il volley rosa nella città piemontese entra nell’olimpo della serie A1, ecco le parole del presidente Diego Borgna apparse sul sito della società: ” Un traguardo a lungo sognato ed ora diventato realtà . Abbiamo ponderato a lungo la decisione ed alla fine l’assemblea soci ha deliberato a favore. Portare la serie A1 femminile a Cuneo e’ per noi motivo di grande orgoglio, non solo per le grandi emozioni sportive che potremo vivere nel “nostro” palazzetto ma, soprattutto, per la grande capacita’ di esportare brand e sponsor della Granda in tutta Italia, e non solo, proprio grazie allo sport. Sara’ nostro compito costruire un progetto solido per poter sentire il nome di Cuneo riecheggiare a lungo nei palazzetti della nostra Penisola: per farlo amplieremo ulteriormente la nostra base sociale, cercando di condividere professionalita’ e competenze di ognuno mettendole al servizio del progetto. Un modello di società “allargata” che vogliamo perseguire con grande motivazione per poter appassionare il maggior numero di persone possibile alla pallavolo. ”

Dalle parole del presidente si evince un grande entusiasmo e una grande progettualità volta a creare una realtà che duri nel tempo. Vedremo nelle prossime settimane i movimenti di mercato .