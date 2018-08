Mercato volley femminile A1, nuova centrale per Conegliano

E’ stato ufficializzato dall’Imoco Volley Conegliano l’acquisto della centrale croata Martina Samadan in attesa del recupero completo di Raphaela Folie. La giocatrice croata , il prossimo 11 settembre compirà 25 anni, si e’ fatta apprezzare proprio da Daniele Santarelli neo coach della Nazionale croata . Martina Samadan ha infatti ricoperto un ruolo importante nella vittoria dell’oro ai Giochi Del Mediterraneo e nell’essere riuscita a strappare il pass per gli Europei del 2019. Raggiungera’ il gruppo lunedì , proveniente dal Mladost Zagabria, nel suo Curriculum le esperienze nei college americani.

Importantissimo sara’ il suo apporto alle pantere che devono aspettare il recupero di una giocatrice fondamentale come Raphaela Folie sfortunatissima la scorsa stagione con gli infortuni.

Ecco le prime dichiarazioni della giocatrice croata raccolte sul sito della societa’ : ” Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di giocare per un club così importante a livello italiano e internazionale e uno staff tecnico così straordinario. Conoscere l’allenatore, Daniele Santarelli con cui mi sono trovata benissimo quest’estate, e’ sicuramente importante e sicuramente mi aiuterà durante la stagione. Ho avuto modo di conoscere il suo sistema di allenamento e la sua idea di gioco e mi sono trovata veramente molto bene. Poi ci sara’ Samanta Fabris che mi aiuterà nell’inserirmi nel gruppo, sono molto carica per questa nuova esperienza. Penso che il campionato italiano sia uno dei migliori campionati del mondo e l’Imoco e’ uno dei migliori club, sara’ un grande onore e un bell’impegno vestire questa maglia. Spero di aiutare il più possibile la squadra ogni giorno e sono davvero entusiasta di iniziare questo capitolo della mia carriera, in cui so che imparerò molto e crescero’ sia come giocatrice che come persona. “