Volley femminile A1, Il Bisonte Firenze pronto a iniziare la stagione

Stagione ormai alle porte per Il Bisonte Firenze che e’ pronto a ritrovarsi per l’inizio ufficiale dell’anno sportivo 2018/19. Stanno trascorrendo le atlete infatti gli ultimi giorni di vacanze, lunedì sera 27 Agosto la squadra si ritroverà a Villa Il Poggiale a San Casciano per la presentazione ufficiale. A partire da martedì 28 Agosto, inizieranno i test medici mentre da mercoledì l’inizio della preparazione vera e propria con il gruppo guidato da coach Giovanni Caprara, dal suo staff e dal nuovo preparatore atletico Nadia Centoni. Uno dei nuovi nomi accompagnati da maggiore entusiasmo nella preparazione del nuovo gruppo in vista della prossima stagione e’ proprio quello di Nadia Centoni, questa volta non in veste di giocatrice, ma di preparatore atletico. In questa fase di preparazione certamente importante sara’ il suo lavoro , la parte fisica ormai ricopre un ruolo sempre più importante nella pallavolo moderna.

Quello che Il Bisonte si appresta a vivere e’ il quinto campionato consecutivo in serie A1, c’e’ grande entusiasmo in tutto l’ambiente , la volontà e’ quella di provare a bissare gli ottimi risultati della scorsa stagione. Ci sara’ da sudare perché molte squadre si sono rinforzate, certamente l’esperienza nella massima serie ormai non manca alla societa’ toscana che anche in questo campionato vorrà regalare soddisfazioni ai propri tifosi.