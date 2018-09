Mondiali volley maschile, all’Italia non riesce l’impresa contro la Polonia

Si sapeva che per arrivare in semifinale sarebbe servita un’autentica impresa sportiva, vincere per 3-0 contro la Polonia, campione del mondo in carica, e non far fare agli avversari più di 60 punti. Bastando un solo set alla squadra allenata da Heynen c’era da aspettarsi una loro partenza aggressiva e infatti così e’ stato.

Si e’visto pero’ un primo set nel quale ancora una volta e’ emerso l’approccio sbagliato dei nostri ragazzi che forse frenati nella testa dalla difficolta’ dell’impresa da compiere, si sono fatti letteralmente travolgere da una Polonia che ha chiuso il primo parziale e la pratica accesso alla semifinale vincendo addirittura 14-25.

Alla fine l’Italia si e’ tolta la soddisfazione di riuscire a chiudere al tie-break questo match (14-25, 25-21, 18-25, 25-17, 15-11) regalando al pubblico di Torino un successo anche se in campo c’e’ da dire che il CT polacco ha schierato dal secondo parziale in poi le seconde linee.

Una final six compromessa, inutile dirlo, dalla pessima serata contro la Serbia, uno 0-3 che ha complicato terribilmente il percorso degli azzurri .

Da sottolineare ieri il grande pubblico di Torino che nonostante la partita si fosse chiusa dopo il primo parziale ha continuato a tifare e sostenere i ragazzi del CT Blengini che , dal canto loro, forse un po’ più “liberi” nella testa , sono stati bravi a continuare a giocare e onorare la maglia chiudendo il torneo con una vittoria.

Polonia, Stati Uniti, Serbia, Brasile, tra di loro ci sara’ la regina del Mondiale, l‘Italia saluta la competizione con l’amaro in bocca sapendo che forse si poteva fare qualcosa di più .

Certamente rimarranno indelebili le immagini del tifo e della magica atmosfera che si e’ creata intorno a questo gruppo giorno dopo giorno, il pubblico azzurro ama questa squadra e lo ha ampiamente dimostrato.