Superlega Pallavolo, Civitanova-Trentino: streaming RaiPlay e diretta tv oggi dalle 18.00

Dopo il turno infrasettimanale di giovedì, la Superlega di Pallavolo torna in campo oggi con i match valevoli per la quinta giornata, dove l’incontro principale si gioca all’Eurosuole Forum dove la Civitanova Marche ospita l’Itas Trentino.

Le due squadre sono apppaiate insieme a Monza. al terzo posto in classifica con nove punti frutto di tre vittorie e una sconfitta, a tre punti di distacco dalla capolista Perugia e a due punti dalla seconda, ovvero Modena; dunque impegno importante per le due squadre che non possono perdere il lusso di perdere altri punti dal duo di testa.

Nell’ultimo turno giocato il primo novembre i marchigiani hanno perso l’imbattibilità, con la pesante sconfitta casalinga per 3-0 avvenuta contro Perugia che ha dominato per tutto l’arco della gara lasciando ai loro avversari la miseria di 56 punti; invece i trentini hanno sconfitto in casa Vibo Valentia con un netto 3-0 riscattando la sconfitta esterna del turno precedente per 3-1, sempre contro Perugia. Da segnalare che il capitano dell’Itas Trentino nonchè nazionale azzurro Simone Giannelli oggi staccherà il gettone di presenza numero 200, inoltre con i 686 punti realizzati è il pallaggiatore più profilico della storia del club e dallo scorso weekend è entrato nella top 20 dei marcatori dei gialloblu di tutti i tempi.

Quattro gli ex della gara: Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al 2012 e nel 2013-2014, Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018.

I precedenti sono in perfetto equlibrio visto che in 60 match, entrambe le squadre ne hanno vinti 30 a testa, anche se nel 2018, a prevalere sono stati sempre i marchigiani che hanno vinto due volte a Trento, il 14 gennaio per 3-1 nel ritorno di regular season e l’11 aprile per 3-1 nel ritorno dei play off a sei di Champions League, e una volta in casa il 6 aprile, per 3-2 nell’andata playoff di Champions. Il successo più recente di Trento risale al 16 novembre scorso nell’andata di regular season per 3-2.

Arbitri dell’incontro saranno l’internazionale Mauro Goitre di Torino e Giorgio Gnani di Ferrara.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino diretta tv e streaming gratis:

Il match della terza giornata valido per il campionato di volley Superlega di volley tra Sir Safety Perugia-Itas Trentino con inizio alle ore 18.15 sarà trasmesso in diretta dai Rai Sport + HD (canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre in HD e 58 in SD), con collegamento a partire dalle ore 18.00. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Colantoni insieme ad Andrea Lucchetta.

Oltre che al piccolo schermo, l’incontro si potrà guardare in streaming gratuito su RaiPlay.