Macerata-Asseco Resovia streaming RaiPlay e diretta tv, Mondiale per Club pallavolo oggi dalle ore 17.20

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 all’Hala Sportowa di Czestochowa (Polonia), scenderanno in campo per la prima semifinale del Mondiale per Club di Volley i padroni di casa dell’Asseco Resovia e la squadra italiana della Lube Macerata.

I marchigiani hanno il gruppo A con otto punti grazie a tre vittorie su tre, di cui una al tie break, contro i campioni uscenti dello Zenit Kazan clamorosamente eliminati, mentre i polacchi sono giunti secondi nel gruppo B, con cinque punti, vincendo le prime due partite e perdendo solamente l’ultima a qualificazione già raggiunta contro l’altra squadra italiana, ovvero Trentino.

Macerata, alla seconda partecipazione della storia in questa competizione, scenderà in campo per bissare la finale dello scorso anno, quando perso contro i russi del Kazan, sperando che questa volta il risultato finale sia diverso. Nella prima fase gli uomini di Giampaolo Medei hanno dimostrato di essere in ottima forma. La formazione titolare sarà la solita con Bruno-Sokolov-Stankovic, Simon-Juantorena-Leal con Balaso libero.

La formazione di casa, dopo un avvio negativo nel campionato nazionale, da poco ha cambiato allenatore con il romeno Cretu sembra che le cose stiano andando meglio grazie al suo modo di cambiare gioco e mentalità alla sua squadra. La rosa è composta da alcuni giocatori campioni del mondo con la Nazionale polacca, ma anche gli altri sono di ottimo livelli che si possono intercambiare l’uno con l’altro. Il sestetto di partenza dovrebbe essere formato da Shoji-Schultz-Mozdzonek-Smith-Buszek-Roussard e Perry libero.

Queste le parole del tecnico dei marchigiani con le quali ha presentato la sfida: “Da quando è caduta l’ultima palla della fase a gironi abbiamo pensato a pensare alla gara di semifinale con il Resovia. Conosco abbastanza bene diversi giocatori del team polacco, è una formazione che ha cambiato allenatore da poco e ha avuto diversi problemi nella prima parte di campionato in Polonia, ma non va assolutamente sottovalutata. E’ una squadra, infatti, di tutto rispetto e composti di giocatori di qualità: domani scenderemo in campo determinati a giocarci le nostre carte per accedere alla finale di domenica“.

Lube Macerata-Asseco Resovia diretta tv e streaming gratis:

La prima semifinale del Mondiale per Club di Volley, Macerata-Asseco Resovia con inizio alle ore 17.30, sarà trasmesso in diretta da Rai Sport + HD (canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre in HD e 58 in SD), con collegamento a partire dalle ore 17.20. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Marco Fantasia con il commento tecnico dell’ex giocatore Claudio Galli.

In alternativa si potrà seguire la sfida tra la squadra italiana e quella russa, in streaming gratuito su RaiPlay.