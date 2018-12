Pallavolo femminile serie A1, grande impresa di Novara a Busto

Quella di ieri e’ stata una vittoria sofferta di Novara a Busto Arsizio ma che ha il sapore dell’impresa. Mettici la difficolta’ di giocare in trasferta in un palazzetto sempre caldo come il Palayamamay, mettici l’ottima stagione delle farfalle quasi sempre vittoriose quest’anno, mettici il fatto di essere andate sotto per due set a zero, a farla breve ieri le ragazze di coach Barbolini hanno con cuore e anima portato a casa una vittoria al tie-break che vale doppio.

La prova di carattere e’ stata notevole, nel quarto parziale quando Busto era avanti per due set a uno, le farfalle non hanno sfruttato il match point sul 24-23, Novara ha rialzato la testa, l’ace di Egonu ha portato la partita sul tie-break e lì le piemontesi hanno messo la quarta concludendo il quinto set sul 10-15.

Una prova di forza che proietta Egonu e compagne in testa alla classifica e soprattutto evidenzia e conferma che probabilmente le piemontesi al momento sono la squadra da battere.

Scandicci sta dimostrando dei cali in alcune fasi decisive , ieri vittoria sofferta al tie-break in casa contro Firenze, Conegliano ieri ha vinto ma deve ancora trovare quella continuità che al momento Novara dimostra di avere.

Un campionato tutto da vivere, la sfida alla conquista del tricolore da parte delle ragazze di coach Barbolini continua.